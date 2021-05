Soffici e leggeri muffin che conquisteranno tutti per la loro golosità e bontà senza burro e latte pronti in 5 minuti

Conquistare tutti con dei deliziosi muffin alla frutta, sarà facile e veloce. La ricetta qui proposta è fatta con uno dei frutti più amati di questo periodo, le ciliegie, che vengono utilizzate in varie e fantasiose ricette e molti altri usi per il nocciolo e i piccioli.

Pronti in soli 5 minuti, ecco la ricetta dei deliziosi soffici e leggeri muffin senza burro e latte che conquisteranno tutti per la loro golosità e bontà.

Le ciliegie sono un frutto ricco di antiossidanti e di sali minerali. Inoltre sono perfette da gustare a colazione, dopo i pasti o a merenda per il loro basso contenuto di calorie.

Un piccolo segreto, per far rimanere le ciliegie sulla superficie del muffin, è quello di passare nella farina ed inserirle alla fine prima della cottura.

Ingredienti

300 gr di farina

80 gr di zucchero

100 gr di olio di semi di girasole

130 gr di qualsiasi succo di frutta

circa 40 g di ciliegie

3 uova

1 bustina di lievito per dolci

La scorza grattugiata di un limone

Procedimento

Prendere le ciliegie, lavarle e pulirle dal nocciolo tagliandole in due. Lasciarle ad asciugare per qualche minuto e passarle nella farina e mettere da parte.

Con l’aiuto di uno sbattitore elettrico o una planetaria montare le uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto ben amalgamato. Nel frattempo prendere un limone pulire accuratamente la buccia e grattugiarla evitando la parte bianca amarognola.

Nell’impasto di uova e zucchero ormai ben amalgamato, aggiungere il succo di frutta, la buccia di limone grattugiata e l’olio e montare per qualche minuto.

Pian piano aggiungere la farina setacciata ed infine il lievito per dolci e finire di montare l’impasto per qualche minuto fino a quando non si evidenzieranno delle piccole bollicine d’aria.

Infine versare l’impasto in tanti recipienti per muffin, ben imburrati ed infarinati e disporre sulla superficie una manciata di ciliegie. Infornare i dolci per circa 20 minuti a 180°C e quando saranno pronti se si preferisce, spolverare con lo zucchero a velo.