Soffici biscotti al mandarino o al limone pronti in soli 10 minuti

I biscotti al mandarino o al limone sono caratterizzati da una superficie fragrante grazie allo zucchero a velo ed un interno morbido grazie a un delizioso impasto che renderà i biscotti straordinariamente soffici, pronti in soli 10 minuti. Questo tipo di impasto è perfetto per qualsiasi realizzazione con gli agrumi, come il limone, l’arancia e il mandarino.

Prepararli è davvero molto semplice, basterà seguire qualche piccolo consiglio e in poco tempo rilasceranno un profumo delizioso di agrumi per tutta casa. Inoltre si può aggiungere uvetta, pinoli, frutta candita, granella di nocciole, pistacchi o altro.

Per chi ama questo genere di dolce aromatizzato non potrà non provare la torta ripiena con la crema alle arance.

Ingredienti

260 g di farina

50 g di zucchero

mezza bustina lievito per dolci

60 g di burro

1 uovo

la buccia di 3 mandarini oppure un limone grande

100 ml di succo di mandarino o di limone

zucchero a velo

Preparazione

Iniziare ad inserire in una ciotola la farina, lo zucchero, il burro leggermente sciolto, con l’aiuto di una planetaria o lavorare l’impasto a mano amalgamando un po’ alla volta gli ingredienti. Durante la preparazione aggiungere la buccia dei mandarini ( o di un limone grande) sminuzzata finemente, l’uovo e il succo dei mandarini (o di limone) ed infine il lievito per dolci.

Lavorare l’impasto aggiungere il succo di mandarino (o di limone) allentando l’impasto della frolla che risulterà morbido e lasciare a riposo in frigorifero per circa 20 minuti. Dopo il tempo precedentemente indicato, prendere l’impasto e con l’aiuto di due cucchiai formare le palline che dovranno essere avvolte dallo zucchero a velo.

Disporre le palline su una teglia ricoperta di carta da forno distanziandole e infornare per circa 15 minuti a 180°C. Dopo aver cotto i biscotti lasciarli raffreddare prima di servire.