La rubrica di cucina della Famiglia ProiezionidiBorsa non poteva lasciare i suoi Lettori senza un’idea semplice e veloce per realizzare un’ottima torta per la quale non serve dedicarci troppo tempo. La ricetta non è innovativa ma fa parte dei “must have” da portare sempre dietro per qualsiasi evenienza e desiderio di dolce dell’ultimo minuto. La Redazione aveva già parlato della soffice e classica torta allo yogurt. In “Una soffice nuvola di sapore con la torta semplice ai 7 vasetti” sarà possibile consultare la ricetta.

Questa sera, invece, la versione proposta è quella senza uova, dedicata a chi soffre di intolleranza o magari a chi l’uovo proprio non va giù. Ideale per i risvegli dal sapore buono di una colazione fai da te. Inoltre, la torta è ottima anche a merenda. Di seguito, tutto l’occorrente per una soffice torta allo yogurt senza uova, pronta in pochi minuti.

Ingredienti

125 ml di yogurt alla vaniglia;

375 g di farina tipo 00;

250 g di zucchero semolato;

125 ml di olio di semi;

80 ml di acqua minerale;

1 bustina di vanillina;

1 bustina di lievito per dolci;

zucchero a velo q.b.

Soffice torta allo yogurt senza uova, pronta in pochi minuti. Procedimento

In poche mosse e soprattutto con un tempo limitato e breve di preparazione la torta prenderà forma. In una ciotola versare lo yogurt, e lavorare con lo zucchero. Mescolare con cura e versare a filo l’olio. Successivamente, aggiungere l’acqua sempre mescolando bene.

Setacciare la farina ed incorporare all’impasto. Aggiungere la bustina di lievito e quella di vanillina. Quando il composto si presenta liscio e omogeneo sarà pronto per essere cotto. Quindi, prendere una tortiera e rivestirla con un foglio di carta da forno bagnato e strizzato. Aderirà meglio ai bordi dello stampo. Versare l’impasto e far cuocere per circa mezz’ora a 180°. Una volta cotta, lasciare intiepidire la torta, la quale andrà spolverata con lo zucchero a velo prima di servirla ed il gioco è fatto.