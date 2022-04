Morbidissimo e godurioso, il ciambellone che prepareremo questa sera è davvero un asso nella manica da tirar fuori nelle più svariate occasioni. Serviranno pochi ingredienti e solo 5 minuti di lavorazione per creare una versione più leggera del classico dolce da forno della nonna che tanto piace a grandi e piccini.

D’altronde, dopo le ultime festività di Pasqua, l’intento di molti, ora, è quello di smaltire le calorie accumulate nei giorni scorsi. Quindi, bisognerà puntare su ricette facili, veloci e meno ricche di grassi. Quando arriva il momento del dolce, però, è davvero difficile resistere. Dunque, piuttosto che rinunciare completamente al dolce, si potrebbe trovare qualche piccolo compromesso. Ad esempio, ecco la torta di mele frullate alta e sofficissima senza olio, burro e zuccheri aggiungi per un dolce leggerissimo pronto in 5 minuti.

Gli amanti della colazione all’italiana (cornetto e croissant) troveranno complicato fare a meno di queste prelibatezze per cominciare la giornata. Tuttavia, si può optare facilmente per questi velocissimi cornetti fatti in casa senza uova, burro e zucchero per una colazione golosa come al bar ma molto più leggera.

Soffice e alto il ciambellone senza uova, latte vaccino e burro della nonna, infine, sarà una vera rivelazione in cucina. Un modo semplice per portare in tavola un dolce vegano che accontenta tutti. Un buon compromesso anche per chi ha delle intolleranze.

Ecco gli ingredienti per 8 persone

450 g di latte vegetale;

150 g di zucchero di canna grezzo;

30 g di cacao amaro in polvere;

400 g di farina tipo 0;

110 g di olio di semi di girasole;

16 g di lievito per dolci.

Soffice e alto il ciambellone bicolore senza uova, latte vaccino e burro che conquista tutti con la sua bontà e leggerezza, consigliatissimo. Procedimento

In una ciotola inserire la farina, lo zucchero e il lievito per dolci. Unire insieme l’olio e il latte vegetale. Mescolare e versare, poco alla volta, i liquidi sugli ingredienti secchi. Amalgamare gli ingredienti per ottenere un composto liscio. A questo punto, versarne metà in un’altra ciotola. Aggiungere pian piano anche il cacao.

Una volta ottenute le due parti (una chiara e l’altra scura) bisognerà comporre il ciambellone. Versare prima l’impasto chiaro in uno stampo a ciambella con il diametro di 24 cm, foderato da carta da forno. Poi, aggiungere il composto al cacao, creando dei disegni. A questo punto, il ciambellone è pronto. Non resta che farlo cuocere in forno già caldo a 180°C per mezz’ora.

Lettura consigliata

Non serve la bilancia ma solo 1 bicchiere per questa spettacolare torta al cacao pronta in 5 minuti