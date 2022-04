In queste vacanze pasquali abbiamo festeggiato con amici e parenti. Ci siamo scambiati dolci e uova di cioccolato in abbondanza. Le abbiamo sicuramente aperte tutte, ma non abbiamo di certo finito tutte le leccornie. Anche e soprattutto quando abbiamo bambini in casa, il cioccolato può essere una tentazione troppo forte da avere sempre intorno. Per questo oggi faremo un dolce prelibatissimo e velocissimo che ci libererà di questo problema tutto in una volta. E, inoltre, renderà le nostre mattine soffici e deliziose con una fetta di questo dolce che piace davvero a tutti.

Soffice come una nuvola l’impasto di questa deliziosa torta si prepara in soli 5 minuti e l’ingrediente principale è un avanzo di Pasqua

Per la ricetta non servirà neanche avere a portata di mano una bilancia, perché basteranno:

2 uova;

1 bicchiere di zucchero bianco;

2 bicchieri di farina 00;

1 bicchiere di olio di semi;

buccia e succo di 1 arancia;

un pentolino medio di cioccolato fuso;

mezza bustina di lievito per dolci.

La prima cosa che dovremo fare sarà quella di sciogliere il cioccolato a bagnomaria. Spezzettiamolo in piccoli pezzi, anche medi. Prendiamo una pentola e mettiamoci dell’acqua. All’interno mettiamo un contenitore e posizioniamoci dentro i pezzetti. Accendiamo il fuoco e lasciamo andare. Mescoliamo ogni tanto per eliminare anche i grumi più ostinati. Una volta sciolto tutto, mettiamo da parte ma non lasciamo raffreddare troppo. In una ciotola mettiamo insieme zucchero, uova, olio di semi e arancia (sia buccia grattugiata che succo). Mescoliamo gli ingredienti con un mestolo o una frusta a mano. Poi aggiungiamo farina, lievito e cioccolato sciolto. Uniamo per bene fino a quando il composto non sarà liscio e omogeneo, primo di grumi.

Prepariamoci per la cottura

Preriscaldiamo il forno a 180-190 gradi, ventilato. Prendiamo una forma per torte e spalmiamo il burro per tutta la teglia o un po’ di olio, in questo ultimo caso utilizzando un fazzoletto per farlo arrivare anche negli angoli in fondo. Versiamo la farina e anche qui spalmiamola bene per tutta la terrina. In questo modo la torta non si attaccherà e non si brucerà durante la cottura. Inseriamo il composto, sbattiamo bene e rendiamo tutte le altezze omogenee. Mettiamo in forno per circa 40-45 minuti. Solo alla fine infiliamo uno stecchino nell’impasto per vedere se è cotto. Una volta cotto, facciamo raffreddare e serviamo per colazione o per dessert. Soffice come una nuvola questa torta sarà una delizia per il palato di tutti.

Approfondimento

Ecco come sostituire la carta forno in cucina usando non solo olio, burro o farina ma anche questo oggetto davvero rivoluzionario