Per la maggior parte degli italiani non esiste dolce più tradizionale del tiramisù, che ogni famiglia prepara secondo la propria ricetta. Dolce invernale per eccellenza, ci dà molta energia con la sua crema e il liquore che solitamente contiene.

Spesso, però, il tiramisù non è considerato un dessert natalizio, surclassato in popolarità da panettone, pandoro e zabaione. Per questo, oggi vogliamo parlare di una ricetta poco nota, che sta facendo innamorare moltissimi buongustai e che è una rivisitazione del tiramisù più classico. Infatti, è soffice come la neve fresca, questo irresistibile tiramisù invernale che ancora in troppo pochi hanno assaggiato.

Una variante che ricorda uno dei cioccolatini più amati

In alcuni chiamano questo dolce tiramisù raffaello, perché ha un gusto che ricorda il celeberrimo cioccolatino italiano con cocco e cioccolato bianco. Per preparare il nostro dolce avremo bisogno dei seguenti ingredienti:

zucchero bianco, 100 grammi;

250 g di mascarpone;

3 cucchiai di cocco disidratato;

250 g di savoiardi;

200 g di latte;

cioccolato bianco, una tavoletta;

3 uova.

Soffice come la neve fresca questo irresistibile tiramisù invernale che in pochi hanno assaggiato

Iniziamo preparando il caffè per poi lasciarlo raffreddare. Ora separiamo i tuorli dagli albumi e iniziamo a montare a neve gli albumi.

A parte, montiamo i tuorli con lo zucchero man mano incorporando il mascarpone. Continuiamo a mescolare con una frusta fino ad ottenere una crema densa e uniforme. Alla gialla crema di tuorli e zucchero possiamo ora aggiungere gli albumi a neve.

Nella pirofila rettangolare possiamo iniziare a disporre i savoiardi dopo averli inzuppati nel caffè. Se desideriamo, a questo punto possiamo mettere un po’ di marsala per un sapore più deciso.

Finito lo strato iniziale di biscotti possiamo stendere la crema e continuare con i biscotti per almeno due livelli. Terminati gli ingredienti possiamo mettere in frigo per lasciare compattare e raffreddare.

Dopo un paio d’ore il nostro tiramisù è quasi pronto, ora possiamo procedere al topping. Dovremo ricoprire il dolce con uno strato di cioccolato bianco grattugiato unito al cocco in polvere. Questa bianchissima copertura darà al nostro dolce un sapore davvero unico, così dolce e delicato che non crederemo al nostro palato.

Se vogliamo ottenere un gusto ancora più pazzesco, possiamo sostituire l’eventuale marsala con del liquore al cocco. Il nostro bianchissimo tiramisù lascerà tutti a bocca aperta con la sua bellezza e il suo gusto unici.

