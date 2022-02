La voglia di dolce è la più acerrima nemica della dieta. Può coglierci quando meno ce l’aspettiamo: a fine pasto, a metà pomeriggio, prima di andare a dormire. Certamente, tentare di limitare gli zuccheri è essenziale per restare in forma e badare alla salute. Ma il dessert non è per forza un tabù. Seguendo ricette ad hoc e scegliendo materie prima di qualità, soddisfiamo la voglia di dolce senza compromettere la linea.

Anzi, in alcuni casi un dolce fatto con ingredienti sani può essere un toccasana per il nostro organismo. È questo il caso di quello che prepariamo oggi: un biancomangiare alle mandorle fatto esclusivamente con ingredienti amici della salute. A consigliare la ricetta sono gli esperti della Fondazione Veronesi, che ne esaltano le proprietà nutrizionali (oltre che la bontà).

Un dessert della tradizione siciliana rivisitato per far bene all’organismo

Il biancomangiare è un dolce al cucchiaio a base di mandorle tipico della tradizione siciliana. Rielaborando leggermente la ricetta originale, possiamo tramutarlo in un dolce semplice da preparare e accessibile anche per chi segue una dieta ferrea.

Per preparare il nostro biancomangiare light, abbiamo bisogno dei seguenti ingredienti:

200 g di mandorle;

1 l di acqua;

120 g di amido di riso;

200 g di zucchero di canna integrale;

200 dl di latte di mandorla;

un limone;

1 stecca di cannella (o della cannella in polvere).

A questi possiamo aggiungere, a piacimento, delle foglie di menta e dello sciroppo d’acero. Le dosi sono calibrate per quattro porzioni. Ora passiamo alla preparazione.

Soddisfiamo la voglia di dolce senza sensi di colpa con questo dessert alle mandorle leggero e proteico

Prima di cominciare, dobbiamo procurarci un fazzoletto di cotone e un filo da cucito. Questi oggetti faciliteranno la preparazione.

Per prima cosa, tritiamo le mandorle in un mixer o con un mortaio. Mettiamole nel fazzoletto di cotone, che chiuderemo a sacchetto grazie al filo da cucito. Immergiamo il sacchetto con le mandorle nell’acqua fredda e lasciamolo in ammollo per circa un’ora. Quando l’acqua sarà diventata densa, versiamola in un pentolino. Aggiungiamo amido di riso, zucchero, latte di mandorla, stecca di cannella e scorza di limone grattugiata (se vogliamo, anche sciroppo d’acero e menta).

Cuociamo il tutto a fiamma bassa, continuando sempre a mescolare. Quando il composto sarà denso, togliamo la stecca di cannella e serviamolo in delle coppette, guarnendolo con le mandorle tritate.

La peculiarità di questo dolce è l’alto apporto di proteine, garantito dalle mandorle. Inoltre, le mandorle sono ricche di vitamina E, che protegge il cuore e combatte l’azione dei radicali liberi.

Lettura consigliata

Con questi biscotti ipocalorici e altamente digeribili facciamo il pieno di vitamina A in pochi morsi