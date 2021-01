I fari si accendono sopra un dolce straordinariamente buono ed incredibilmente semplice. Consigliato per la colazione ma anche per condividere con la famiglia qualche squisito momento pomeridiano, il ciambellone rappresenta sempre una scelta vincente. Facile e veloce, questa ricetta porterà un dolce sorriso nelle giornate grigie d’inverno. Oltretutto, la versione a cui la Redazione si dedica, in questa piccola vetrina del gusto, è decisamente light. Da provare assolutamente se si ha voglia di dolce senza contare le calorie.

Ingredienti

a) 300 g di farina integrale;

b) 2 uova;

c) 250 g di yogurt greco;

d) 70 g di miele;

e) 120 ml di olio di semi;

f) 1 bustina di lievito.

Soddisfare la voglia di dolce con un ciambellone molto soffice e invitante ma che non fa ingrassare. Procedimento

Per realizzare uno squisito ciambellone al miele con farina integrale, bisogna inserire le uova in una ciotola e montarle con l’aiuto delle fruste elettriche oppure anche un cucchiaio andrà bene. In un pentolino e a bagnomaria far sciogliere il miele. Successivamente, unire il miele alle uova e poi versare anche l’olio. Mescolare poi aggiungere anche lo yogurt. A questo punto, si potrebbero aggiungere anche dei gherigli di noce tagliati a pezzetti.

Infine, setacciare la farina e unirla un poco alla volta al composto. Stesso procedimento per il lievito che andrà setacciato e incorporato agli altri ingredienti. Prendere uno stampo a forma di ciambellone ma andrà bene anche una tortiera qualunque. Imburrare leggermente e versare il composto. Non resta che far cuocere alla temperatura di 80° per 45 minuti in forno già caldo.

Ed ecco che in breve tempo, si potrà portare in tavola un dolce soffice, senza zucchero e neanche burro. I bambini impazziranno! Provare per credere.

