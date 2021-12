Il Natale è ormai alle porte e chi non lo ha ancora fatto dovrebbe cominciare a pensare al menù da proporre a parenti e amici. La scelta è vastissima anche se, a volte, ci si limita alla solita pasta al forno o alla lasagna, senza neanche provare a preparare un piatto un po’ diverso dai soliti della tradizione. Abbiamo già indicato una ricetta per preparare dei cannelloni ripieni usando due ortaggi tipici della stagione invernale e di questo mese.

Stavolta, invece, ne proporremo una per soddisfare anche chi è alla ricerca di un primo piatto semplice, ma non per questo meno buono. Si tratta di un risotto, con un ingrediente inaspettato che gli conferirà un sapore speziato e un odore delizioso: il limoncello. Sobrio ma cremoso e profumato questo risotto da proporre anche al pranzo di Natale.

Ingredienti per 4 persone

280 g di riso;

1 bicchierino di limoncello;

500 ml di brodo vegetale;

1/2 limone;

30 g di grana grattugiato;

25 g di burro;

olio EVO, sale, pepe, basilico q.b.

Il riso da usare, ovviamente, deve essere adatto alla preparazione del risotto. Il più noto è probabilmente il Carnaroli, ma andranno bene anche il riso Baldo, Arborio, Roma, Sant’Andrea e Vialone Nano. A seconda della varietà scelta, i tempi di cottura potrebbero variare.

Sobrio ma cremoso e profumato questo risotto da proporre anche al pranzo di Natale

Lavare e tritare il basilico. Usarlo per insaporire l’olio in una casseruola, poi aggiungere il riso e farlo tostare. Sfumarlo con il limoncello a fiamma alta. Abbassare quest’ultima e aggiungere un mestolo di brodo, per poi cominciare a far cuocere il risotto. A mano a mano che il brodo vegetale viene assorbito, aggiungerne altro. Al termine della cottura, insaporire con sale e pepe e mantecare il risotto al limoncello con burro, parmigiano e la buccia di mezzo limone, dopo averlo tritato. Infine, decorare il risotto con qualche foglia rimanente di basilico, guarnirlo con una spolverata di formaggio a proprio piacimento e servirlo.

