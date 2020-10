Finalmente una routine di ginnastica che si può fare ovunque, su una panchina in cortile, al tavolo dell’ufficio o del soggiorno. Ripetendola con costanza al risveglio al mattino presto, nella pausa dello smart working o la sera guardando un film, si ottengono risultati immediati e tangibili.

Snellire il giro vita non è mai stato così facile, perché non ci si deve neanche alzare dalla sedia. Ecco sette facili esercizi suggeriti dalla redazione Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa.

Allungamento e torsione

Per snellire il girovita siediti sul bordo della sedia con le mani sulle ginocchia. Inclina lentamente il corpo all’indietro mentre tendi i muscoli addominali. Continua ad andare indietro, finché la schiena non tocca la parte posteriore della sedia, ma non appoggiarci sopra il peso.

Questo esercizio scalda i muscoli e li prepara all’allenamento successivo. Deve essere ripetuto per cinque minuti ed è molto importante farlo lentamente.

L’esercizio seguente, di torsione del busto, si esegue stando seduti sul bordo della sedia con le mani sulle ginocchia. Ruota lentamente la parte superiore del tuo corpo verso destra, non spostare i fianchi e non appoggiarti allo schienale, ma rimani sempre in avanti. Tieni la posizione di arrivo per tre secondi, quindi ruota il corpo a sinistra. Ripeti per dieci volte.

Piegamenti dolci per rafforzare il centro dell’addome

Snellisci il giro vita senza alzarti dalla sedia. Siediti bene al centro, piegati in avanti e porta le mani dietro la testa. Piegati lentamente, rimani in estensione, quindi torna nella posizione iniziale.

Non bisogna usare le mani per aiutarsi, bisogna lasciar lavorare gli addominali. Questo esercizio sviluppa il muscolo centrale dell’addome.

Sempre stando seduti in posizione eretta, solleva alternativamente le ginocchia e portale verso il petto. Anche i muscoli della coscia sono sollecitati in questo esercizio, che si può eseguire anche afferrando i lati della sedia.

Per completare la sequenza, che va ripetuta quindici volte, afferra saldamente entrambi i lati esterni della sedia e solleva tutte e due le ginocchia verso il petto. Supera i tre secondi di resistenza in questa posizione.

L’ultimo esercizio ricorda la forma delle forbici. Sempre afferrando i bordi della sedia e appoggiandoti allo schienale, solleva le gambe stendendo le ginocchia e poi incrocia, a destra e a sinistra.

Tra un incrocio e l’altro bisogna sempre eseguire una distensione delle gambe. Ripetilo, poi, senza eseguire la distensione, per cinque volte.

Per potenziare l’effetto di questa routine, sostituisci un pasto con un frullato o una barretta. Ed esegui gli esercizi ponendo vicino a te delle essenze che scacciano la fame.