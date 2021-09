L’autunno si sta pian piano avvicinando, le temperature calano e il guardaroba si adatta alla nuova stagione. Dagli abiti luminosi ai trench color caramello, i mesi di settembre e ottobre ci permettono di coprirci senza, però, appesantirci con capi ingombranti.

Difatti, in questo periodo dell’anno possiamo permetterci di sfoggiare un outfit che copre i nostri piccoli difetti, ma senza nasconderli del tutto. Sì, perché quelle che spesso consideriamo delle vere e proprie imperfezioni del nostro corpo, potrebbero rivelarsi dei punti di forza. Come? Valorizzandoli con gli abiti giusti e adatti alle nostre forme.

Uno degli abiti più in voga negli ultimi tempi si allontana dai classici modelli a tubino e a gonna larga, che conosciamo sin troppo bene. Un modello nuovo, elegante e casual allo stesso tempo, perfetto soprattutto per le donne con curve generose. Vediamo subito di cosa stiamo parlando.

Snellisce la figura ed esalta le forme quest’abito irrinunciabile nei mesi d’autunno

Ci riferiamo al vestito a portafoglio, corto o lungo, semplice o sgargiante. Questo particolare vestito ricorda molto la maglia scaldacuore che tante ragazze indossavano negli anni ’90. Il principio dei due capi è lo stesso, cioè la chiusura proprio sotto il seno, dal lato del cuore (ecco il perché del nome). In questo modo, si snellisce la vita e si dona armonia ai fianchi ed alla zona toracica. Inoltre, questo vestito ha il grande pregio di slanciare l’immagine, specialmente se lungo fin sotto i polpacci. Infatti, snellisce la figura ed esalta le forme quest’abito irrinunciabile nei mesi d’autunno.

I modelli più in voga hanno un piccolo spacco sulla gamba, sono di tessuto morbido e si possono trovare a fantasia o in tinta unita. Scopriamo adesso quali abbinamenti provare e come sfoggiare il nostro vestito sia di sera che di giorno.

Possibili abbinamenti

Di giorno, potremmo optare per colori tendenti al bordeaux o allo smeraldo, da abbinare ad uno stivaletto. Completa la figura una shopper della stessa tonalità delle scarpe, preferibilmente color camoscio o beige chiaro.

Passando alla sera, in questo caso è arrivato il momento di tirar fuori i tacchi. Sappiamo quanto sia scomodo camminare sui trampoli, ma basta trovare un paio di decolleté con tacco grosso e plateau e il gioco è fatto. A punta o arrotondate, di pelle o di vernice, l’importante è indossare le decolleté. A tal proposito, meglio optare per un vestito a portafoglio di colore scuro, nero o blu notte, da illuminare con una collana lunga. E infine, che borsa possiamo abbinare a questo completo se non una pochette o una clutch impreziosita da qualche strass?

Piccoli segreti per essere sempre chic e alla moda anche con i look più casual, sia di giorno che di notte.