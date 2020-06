Snellenti gambe, funzionano? Snellire le gambe con una crema snellente corpo è un’illusione sulla quale non possiamo contare. E’ meglio pensare che sia il massaggio, abbinato a dieta e attività fisica, a tonificare la silhouette, eliminando i gonfiori e la pelle a buccia d’arancia. Le creme possono agire, soprattutto di notte, sul microcircolo e il drenaggio deli liquidi. Ma non tutte hanno queste proprietà. Scopriamo quali sono le migliori strategie cosmetiche da considerare quando si sceglie uno snellente corpo post-doccia.

Snellenti gambe, funzionano?

E’un concetto non facile da visualizzare, ma la mobilizzazione, lo sgonfiamento di una cellula dal suo grasso è possibile. Le creme lavorano per favorire il riassorbimento del gonfiore, utilizzando i principi attivi di piante che sono notissimi da sempre: l’ippocastano e l’edera, per esempio. L’edera ha una spiccata attività antiedema, protegge i capillari fragili, combatte l’infiammazione.

Anche la caffeina che si trova nel tè, nel caffè, nella cola e nel matè aiuta a sgonfiare le gambe. Idem la centella asiatica: stimola la produzione di collagene in tutto il corpo e rinforza le pareti dei vasi sanguigni. In Asia la centella è chiamata crema della tigre: i grandi felini si rotolano nei prati di centella per rimarginare le ferite. Anche il gambo di ananas favorisce il drenaggio dei liquidi, mentre gli oli essenziali di limone e pompelmo, spesso contenuti nelle creme, potenziano gli altri principi attivi. Alcune creme contengono mentolo che rinfresca, altre contengono olio di mandorle o girasole, soo molto emollienti.

Il massaggio è indispensabile

Massaggiare bene due volte al giorno su glutei, cosce, gambe e magari anche le braccia, considerando l’idratazione, la morbidezza delle creme snellenti e anche il profumo, che deve essere piacevole. I gel sono pratici ma talvolta lasciano la pelle troppo secca. Ottime le creme a effetto freddo con mentolo, che si possono anche tenere in frigo.

Applicare con movimenti circolari dal basso verso l’alto. Ci sono creme con formule biotech e profumi energizzanti con oli essenziali di pompelmo e rosmarino. Altri prodotti profumano di edera, quercia, tè verde. Vantano una texture ricca ma non untuosa. Infine, i prodotti in bustina: le creme a dosaggio pronto che si possono portare dietro facilmente in ufficio e in aereo. Alcuni brand, una volta applicati, sviluppano un calore piacevole. L’attività termogenica però può sviluppare un lieve rossore. Dunque, utilizzare solo in zone non a vista, durante il giorno. E non vanno molto bene per chi ha capillari fragili.