SNAM è il titolo azionario ideale per chi ama gli investimenti di lungo periodo in quanto è questo quanto emerge dall’analisi dello storico delle quotazioni.

Il nostro Ufficio Studi ha calcolato per alcuni intervalli temporali la probabilità che alla fine dell’investimento il rendimento sia positivo (qui di seguito indicato come ProbRenPos) e il rendimento medio (RenMedio). Qui di seguito i risultati:

10 ANNI : ProbRenPos 100%; RenMedio 167,3%;

5 ANNI : ProbRenPos 100%; RenMedio 65,9%;

3 ANNI : ProbRenPos 99,5%; RenMedio 36,5%;

2 ANNI : ProbRenPos 91,9%; RenMedio 23,8%;

1 ANNI: ProbRenPos 76,9%; RenMedio 11,2%.

Da questi numeri si comprende immediatamente come un investimento su SNAM con orizzonte temporale superiore a 2 anni abbia una probabilità di portare a un guadagno superiore al 90%. Per quel che riguarda, invece, il rendimento medio annuo è sempre stato, in media, superiore al 10%.

Si comprendi, quindi, perché SNAM è il titolo azionario ideale per chi ama gli investimenti di lungo periodo.

È importante notare che questi risultati non sono stati ottenuti ottimizzando l’ingresso, ma semplicemente acquistando a inizio di un mese qualunque e aspettando per il tempo dell’investimento.

Analisi grafica e previsionale sul titolo SNAM

SNAM (MIL:SRG) ha chiuso la seduta del 8 gennaio a quota 4,65 euro in rialzo dello 0,15% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

È ormai da giugno 2020 che le quotazioni di SNAM si stanno muovendo all’interno di un ampio range individuato dai livelli 4,08-4,68 euro.

La rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Al ribasso, col supporto del segnale dello Swing Indicator, gli obiettivi sono quelli indicati in figura. Una ripartenza al rialzo, invece, porterebbe le quotazioni verso nuovi massimi storici in area 5 euro.

Time frame mensile

In questo caso c’è il rischio di un doppio massimo con possibile ritorno in area 3,72 euro. Una chiusura mensile inferiore a questo livello fare invertire la tendenza al ribasso. Una prima conferma in tal senso si avrebbe con una chiusura mensile inferiore a 4,15 euro.

Qualora, invece, si dovesse accelerare al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura con massima estensione rialzista in area 8,526 euro.

Da notare che sia lo Swing Indicator che il BottomHunter sono in posizione neutrale. Sono possibili, quindi, ritracciamenti che potrebbero trasformarsi in ottime opportunità di acquisto.

Approfondimento

