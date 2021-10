Se c’è qualcosa di cui possiamo essere sicuri è che pentole e padelle sono tra gli oggetti che si usurano di più in cucina. Chiunque coltivi la passione per la cucina, infatti, sa bene quanto spesso ci sia il bisogno di cambiare una pentola ormai vecchia e rovinata.

Bisognerebbe però evitare di buttarle subito via, perché potremo invece donargli nuova vita con giusto un pizzico di originalità e fantasia. Vediamo allora in questo articolo come mai smetteremo di buttare le padelle vecchie dopo aver scoperto queste strepitose tecniche di riutilizzo.

Un paio di idee bislacche

Un primo possibile riutilizzo per una vecchia pentola o scolapasta è quello di trasformarlo in un pratico e originale lampadario. Avremo bisogno giusto di pochi oggetti: un bel scolapasta, i cui forellini serviranno a distribuire per bene la luce; un filo elettrico resistente, col quale poter poi appendere il nostro lampadario; e, infine, una bella lampadina LED capace anche di farci risparmiare sulla bolletta della luce.

Oppure, un’altra idea simpatica e divertente potrebbe essere quella di trasformare una vecchia pentola ormai usurata in uno sgabello. Quale migliore seduta per una cucina, se non quella creata da una vecchia pentolona capovolta?

Per creare questo divertente ed accattivante seduta in cucina basterà capovolgere una padella capiente e incollarne il fondo ad uno sgabello. Aggiungendo poi un cuscino al risultato avremo ottenuto un oggetto pratico e di design, davvero unico nel suo genere.

Un’altra possibilità di riutilizzo per una vecchia padella potrebbe poi essere quella di utilizzarla per creare un orologio tutto dedicato alla cucina. Dovremo semplicemente recuperare il meccanismo e un quadrante di un vecchio orologio e posizionarlo sul retro di una padella. Una volta che lo avremo fissato per bene, aiutandoci con viti o un po’ di colla, potremo appenderlo al muro della cucina. Otterremo in questo modo un pratico orologio per controllare sempre i tempi di cottura dall’aspetto unico e straordinario, proprio come i nostri piatti.

Per finire, potremo utilizzare una pentola vecchia come fantastico ed originale vaso. In questo modo potremo riutilizzare e riciclare un’oggetto destinato alla spazzatura per un bellissimo giardino.

Asseconderemo la nostra passione per il giardinaggio risparmiando e salvaguardando l’ambiente in modo pratico e intelligente.

