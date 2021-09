Molto spesso ci capita di leggere alcune informazioni riguardanti il cibo e l’alimentazione e di rimanere molto sorpresi perché sapevamo tutto il contrario. Succede anche quando ci confrontiamo con i nostri conoscenti e ci ritroviamo ad avere informazioni molto discordanti, nonostante entrambe le parti sostengano di avere la certezza del fatto. Questo accade perché sul web girano molti falsi miti che vengono spacciati per verità scientifiche.

Chi ci mette in guardia dai falsi miti

Almeno una volta nella vita ci hanno consigliato di mangiare l’ananas perché brucia i grassi o di seguire diete gluten free perché il cibo senza glutine è più salutare. Ci hanno allertato che la carne rossa fa venire il cancro e che il microonde causa tumori.

Andrebbero quindi smascherate queste credenze sull’alimentazione che girano in rete ma che in realtà sono bufale. A farlo è stato proprio l’ISS (Istituto Superiore di Sanità), che ha creato un intero portale dedicato ai falsi miti e bufale per mettere in guardia e aiutare i consumatori a chiarirsi le idee su tutte le fake news che girano.

Ecco le bufale più rinomate sul web

La pasta fa ingrassare e l’ananas dimagrire perché brucia i grassi. Secondo l’ISS è falso, non esistono infatti alimenti buoni o cattivi, occorre consumare una proporzione adeguata e mantenere uno stile di vita sano.

Se siamo anemici dobbiamo mangiare solo spinaci. Falso, il nostro organismo assimila molto più ferro dalla carne che dagli spinaci quindi, se siamo anemici, dobbiamo consumare i cibi consigliati dal nostro medico.

Meglio lo zucchero di canna di quello bianco. Falso, nessuno studio scientifico ha mai provato che lo zucchero di canna sia migliore perché entrambi contengono la stessa molecola, il saccarosio, che li rende equivalenti.

Mangiare senza glutine è più salutare. Falso, in assenza di patologie quali la celiachia non è giustificabile non consumare tali alimenti e privare l’organismo dei nutrienti contenuti negli altri cibi.

I prodotti del contadino sono più sicuri di quelli al supermercato. Falso, la filiera alimentare è molto controllata dai campi alla tavola, quindi tutti i prodotti commercializzati sono sicuri per la salute.

Non si deve bere acqua mentre si mangia. Falso, non è una buona abitudine non bere duranti i pasti perché una dose corretta di acqua migliora la consistenza degli alimenti facilitando la digestione.

Il Kamut è un grano antico miracoloso. Falso, il Kamut prima di tutto non è un cereale ma un marchio registrato dalla società Kamut International per indicare una varietà di frumento statunitense. In secondo luogo non è miracoloso e ha anche un forte impatto ambientale.

Smascherate queste credenze sull’alimentazione che girano in rete ma che in realtà sono bufale

Come abbiamo visto l’elenco dei falsi miti è davvero molto lungo. Sul portale dell’ISS se ne trovano davvero tantissimi anche riguardanti altri temi come l’attività fisica, la salute della donna e dei bambini.

Questo dovrebbe portare tutti noi ad informarci su tutto quello che sentiamo perché ne va di mezzo la nostra salute.

