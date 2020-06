Smartwatch e fitness tracker sono davvero attendibili? La scienza ha dei dubbi. Da qualche anno sembra che non ne possiamo più farne a meno: smartwatch e fitness tracker sono il metro con cui misuriamo parte della nostra vita quotidiana. Dal numero dei passi compiuti in una giornata alla frequenza cardiaca, fino alle calorie consumate. Usiamo lo smartwatch anche per telefonare e leggere messaggi. Abbiamo grande fiducia in questi strumenti

La risposta è ni. Fitness tracker e smartwatch funzionano bene quando si tratta di monitorare la frequenza cardiaca, invece è praticamente impossibile che riescano a misurare le calorie che consumiamo muovendoci.

La scienza parla

Uno studio del 2017 condotto da ricercatori della School of Medicine della Stanford University ha infatti rivelato qualcosa di interessante. Fitness tracker e smartwatch avevano margini di errore accettabili, inferiori al 5%, durante la misurazione della frequenza cardiaca. Mentre peggioravano nel misurare le calorie bruciate durante l’esercizio. In questo caso il margine di errore variava dal 27%, al 93%.

Come mai un margine così grande di errore?

I fitness tracker non possono misurare le calorie perché altezza, peso e altri fattori, come il metabolismo, fanno sì che ogni persona bruci calorie in un modo diverso. Nella maggior parte dei casi questi dispositivi usano dati medi e dunque forniscono una stima, senza considerare i dati effettivi di chi li indossa.

Per sapere correttamente la perdita delle calorie ci sono tanti altri strumenti come ad esempio delle bilance, dove però bisogna appunto inserire altezza e peso e loro in automatico calcolano anche il tuo metabolismo. Con questi tre dati la possibilità di avere un risultato corretto è molto più vicina rispetto all’utilizzo di smartwatch o fitness tracker. Inoltre la bilancia è in grado di fornire anche la massa grassa, la massa muscolare in percentuali il che vuol dire avere un’immagine più precisa del proprio corpo e un’informazione che ti aiuterà a lavorare meglio in palestra o al parco.