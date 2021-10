Gli smartphone, si sa, non sono immortali. Dopo qualche anno mostrano i primi sintomi di “stanchezza”, sono più lenti e reagiscono a scoppio ritardato al nostro tocco. A volte presentano altri difetti, come lo schermo che rimane nero o l’audio che non funziona bene. Tutto nella norma.

Se proviamo ad aggiustare il nostro smartphone o a sostituirne delle parti, ma continua a non funzionare, significa che è arrivato il momento di comprarne uno nuovo. Se è possibile, risparmiando.

Un’offerta per tutti con Xiaomi

Tra tutti i telefoni cellulari disponibili sul mercato, stanno avendo molto successo anche quelli prodotti da Xiaomi.

Questa multinazionale cinese è stata fondata nel 2010 e in pochi anni ha conquistato moltissimi consumatori. Infatti, sa unire prezzi economici a qualità, con l’idea di fare “innovazione per tutti”. Vediamo dove comprarli a un prezzo scontantissimo e risparmiare sul nostro nuovo cellulare.

Smartphone scontatissimi ancora per poco con il no IVA week per risparmiare fino al 59%

Sul sito ufficiale di Xiaomi è attiva l’offerta “no IVA week”, che offre uno sconto fino al 59% su tanti smartphone Redmi Note e Poco. Ma non solo, perché l’offerta è valida anche per altri prodotti elettronici come televisori, auricolari, purificatori d’aria e altro ancora.

Bisogna però decidere in fretta, perché lo sconto è attivo solo fino a domenica 24 ottobre 2021.

La spedizione è gratuita, escludendo i prodotti speciali, per ordini dai 69 euro in su. Inoltre, solo per i nuovi clienti che acquistano sull’app Mi Store c’è uno sconto extra di 5 euro.

Scopriamo insieme tutti gli smartphone in offerta:

a) POCO X3 Pro 6GB + 128GB oppure 8GB + 256GB;

b) Redmi Note 10 Pro 6GB + 64GB oppure 6GB + 128GB;

c) Redmi Note 10S 6GB + 64GB oppure 6GB + 128GB;

d) Redmi Note 9 Pro 6GB + 64GB.

Potrebbe essere un regalo di Natale solo da impacchettare

Tra questi smartphone scontatissimi ancora per poco con il no IVA week per risparmiare fino al 59% possiamo quindi trovare il nostro nuovo smartphone. Basta sceglierlo, ordinarlo, aspettare che arrivi a casa e poi sarà solo un’emozione da scartare. Oppure potremmo trovare il regalo perfetto per Natale solo da impacchettare e consegnare al fortunato destinatario.

Questa offerta è infatti utilissima anche per chi vuole fare un figurone con un regalo di Natale degno di nota, risparmiando. Anche se sembra troppo presto, è consigliabile acquistare i regali di Natale in anticipo sia per cogliere le occasioni come questa sia per non arrivare all’ultimo con l’ansia di non farcela.

E se non troviamo il modello che ci piace, possiamo sempre aspettare il nuovo Redmi Note 11, che sarà presentato il 28 ottobre in Cina e che successivamente arriverà sul mercato globale.

