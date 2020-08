In questo articolo tratteremo del costo dei moderni telefoni cellulari. Lo smartphone è ormai diventato un oggetto irrinunciabile per la maggior parte di noi. In un mondo costantemente connesso, le esigenze lavorative e la vita privata ci obbligano a comunicare continuativamente. E-mail, strumenti di messaggistica, applicazioni mobili sono parte della nostra quotidianità e le applicazioni degli smartphone ci consentono di svolgere innumerevoli attività. Con il cellulare comunichiamo, gestiamo il conto corrente e le utenze di casa, ma possiamo anche aprire l’auto o attivare il condizionatore a distanza.

Per questo, da alcuni anni l’ISTAT ha inserito il costo di cellulari e connessioni mobili nel paniere dei prezzi al consumo. Insomma, i telefonini sono un bene primario ed il loro costo incide sul bilancio delle famiglie. Il mercato è ovviamente molto attivo ed i consumatori trovano continue offerte sia nei negozi che presso le compagnie telefoniche. In questo caso, lo smartphone a rate con l’abbonamento telefonico: quanto ci costa davvero?

Offerte non sempre chiare e trasparenti

Possiamo comprare uno smartphone presso negozi di telefonia, grandi magazzini e siti di e-commerce. Negli ultimi anni si sono moltiplicate le offerte abbinate di un nuovo telefono con l’abbonamento telefonico. Acquistare un telefono a rate direttamente dal nostro operatore è sicuramente una scelta molto comoda. Usciremo dal negozio con la nostra SIM attiva ed il nuovo telefono già funzionante. Pagheremo poi una rata mensile comprensiva del telefono e del traffico telefonico.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Le offerte sono sempre molto dettagliate in merito alle performance dello smartphone ed alle possibilità offerte dall’abbonamento. Quello che spesso non è chiaro è il costo finale del device. Approfondiamo allora le offerte di smartphone a rate con l’abbonamento telefonico: quanto ci costa davvero dipende ovviamente dall’offerta. Per semplicità abbiamo preso ad esempio l’ultima versione di uno dei modelli più diffusi al mondo e abbiamo verificato due diverse offerte. La prima di una primaria compagnia telefonica e la seconda di una catena di negozi di telefonia.

Smartphone a rate con l’abbonamento telefonico: quanto ci costa davvero

L’operatore telefonico offre il nuovissimo smartphone a 33 euro mensili per 30 mesi, dopo aver pagato 289 euro di anticipo. Il costo totale del telefono sarà quindi di 1.279 euro. Lo stesso modello è attualmente in offerta presso una importante catena del settore a 989 euro. Una differenza di 290 euro, pari proprio alla prima rata. In altri termini, la compagnia ci propone un finanziamento ad un tasso superiore all’11%. Non proprio un’offerta conveniente in tempi di tassi bassissimi. Inoltre, quando sottoscriviamo un accordo con una compagnia telefonica ci impegniamo a mantenere l’abbonamento per tutta la durata del piano. Un vincolo che ci impedisce di cogliere eventuali altre offerte più convenienti.

Ecco cosa succede quando scegliamo uno smartphone a rate con l’abbonamento telefonico: quanto ci costa davvero dipende da molti parametri. La redazione di ProiezionidiBorsa consiglia di valutare sempre attentamente le offerte finanziarie. Abbiamo trattato il tema in un recente approfondimento.