Durante la bella stagione, è piacevole mettersi lo smalto ai piedi. Non solo per moda o per look estivi che prevedono l’uso di sandali o infradito. È rilassante tornare a casa, ancora accaldati dalla giornata al mare, con la salsedine fra i capelli. Il sole tramonta piano e tutto rallenta come per incanto: è arrivato il momento di prendersi cura di sé stessi. Il rituale dello smalto ai piedi accompagna molte donne durante la stagione calda, che sia estate o primavera.

I colori per ogni stagione

Con l’abbronzatura si prediligono colori vivaci e brillanti, come il turchese, il rosa salmone o il lilla. Se non si vuole sbagliare è bene puntare sul classico dei classici: lo smalto rosso, che non sfigura mai e aggiunge eleganza senza impegnare. Se invece si è tipi più basic, un semplice smalto bianco pallido o trasparente con una french manicure è ciò che può fare al proprio caso.

In inverno invece si tende a darsi lo smalto solo sulle mani visto che i piedi non sono esposti. I colori di smalto più adatti a questa stagione sono bordeaux brillante, grigio fango, color terracotta, fino ad arrivare al più estremo e deciso nero petrolio.

Ma la vera domanda è: è giuso mettersi lo smalto nei piedi anche in inverno? Ecco la risposta definitiva.

Si deve evitare di mettersi lo smalto nei piedi in inverno?

L’uso frequente e ripetuto di smalto può aggredire l’unghia e rovinarla. In inverno, proprio perché i piedi non sono in vista, quindi sarebbe meglio evitare. Se è vero che una mano o un piede smaltato tutto l’anno fa subito una bella figura, è anche vero che per la salute delle proprie unghie non è proprio il massimo. Inoltre, se si usano smalti con pigmenti molto colorati il rischio è quello di ingiallire la superficie dell’unghia.

Smalto nei piedi anche in inverno? Ecco la risposta definitiva: meglio prendersi cura della bellezza dei propri piedi con impacchi e scrub e rimandare lo smalto a primavera!