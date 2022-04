Più volte, nei mesi scorsi, abbiamo evidenziato come il titolo Mondadori, nonostante ce ne fossero tutte le condizioni, stenti a decollare. Queste difficoltà sono confermate da una situazione grafica complicata per Mondadori che potrebbe accelerare al ribasso.

Dal punto di vista della valutazione le azioni Mondadori, così come riportate su riviste specializzate, presentano forti margini di miglioramento.

Se si considera, ad esempio, il rapporto prezzo/utili la sottovalutazione del titolo è di oltre il 70%. Con un rapporto prezzo/utili di 10,31 per 2022 e di 9,47 per 2023, la società è tra le più economiche sul mercato. Un livello confermato anche dal fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, che esprime una sottovalutazione del 50%. Inoltre, la società gode di livelli di valutazione interessanti con un EV/Sales ratio relativamente basso rispetto ad altre società del settore.

Questo forte livello di sottovalutazione è confermato anche dal giudizio degli analisti che hanno un consenso medio comprare e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di oltre il 50%.

C’è, poi, da considerare anche un altro aspetto. Negli ultimi 12 mesi, gli analisti hanno rivisto ampiamente al rialzo le stime di redditività per i prossimi esercizi. Inoltre, l’incremento delle revisioni dell’utile per azione appare molto positivo negli ultimi mesi. Gli analisti prevedono ora una maggiore redditività rispetto al passato.

Situazione grafica complicata per Mondadori che potrebbe accelerare al ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Mondadori (MIL:MN) ha chiuso la seduta del 14 aprile quota 1,95 euro in rialzo dello 0,83% rispetto alla chiusura precedente.

Time frame settimanale

Formalmente la tendenza in corso è rialzista, ma le difficoltà nel superare il forte ostacolo in area 2,014 euro potrebbero indurre a un’inversione ribassista.

L’area di prezzo intorno alla quale si potrebbero decidere le sorti di Mondadori passa per 1,800 euro – 1,887 euro. È in questo ambito, infatti, che si incrociano le sorti dei ribassisti e dei rialzisti.

La tenuta di questa area di prezzo, infatti, potrebbe spingere le quotazioni al rialzo verso gli obiettivi indicati dalla linea continua. In particolare, la rottura della resistenza in aera 2,014 euro potrebbe fare scattare un’accelerazione rialzista con probabile obiettivo in area 2,346 euro. La massima estensione al rialzo, poi, potrebbe andare a collocarsi in area 2,68 euro.

Al ribasso, invece, l’obiettivo più probabile potrebbe andare a collocarsi in area 1,497 euro. A seguire, poi, gli altri obiettivi sono quelli indicati nel riquadro rosso con linea tratteggiata.