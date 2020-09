Sistemi di sicurezza e programmi della lavatrice, quale scelta per un acquisto intelligente?

In questo precedente articolo avevamo già analizzato le prime cinque regole d’oro da seguire in tema d’acquisto di una lavatrice perfetta. Da considerare, la dimensione, la capacità di carico, la tipologia di motore, la velocità di centrifuga e la classe energetica. Oggi analizzeremo il sesto criterio di scelta. Entriamo subito nel vivo dei sistemi di sicurezza e programmi della lavatrice, quale scelta per un acquisto intelligente?

I sistemi di sicurezza

Un buon acquisto della lavatrice deve passare anche dall’analisi dei sistemi di protezione e di sicurezza su di essa installati. Alcuni tra i più comuni sono i seguenti:

a) il sistema antiallagamento, che blocca la lavatrice e l’acqua in caso di perdita;

b) il sistema antitrabocco, si aziona se si rileva un livello anomalo di acqua, di detersivo, di residui, nella fase di carico e scarico;

c) il sistema acquastop totale, che ha un doppio sistema di funzionamento. Uno è interno e blocca l’entrata dell’acqua, l’altro è esterno ed è con doppio tubo e una valvola che blocca l’acqua nel caso di anomalie;

d) l’acquastop parziale si attiva invece nel caso di malfunzionamento del tubo di carico;

e) sistema che gestiscono l’accumulo di schiuma. Questi servono per evitare perdite e fuoriuscite di schiuma in caso di mal funzionamento della lavatrice.

I programmi più diffusi sulle moderne lavatrici

Le moderne lavatrici presentano uno o più dei seguenti programmi: il lavaggio breve, in tempi ridotti, il programma delicato che simula un lavaggio a mano. Poi c’è ancora il programma antipiega con centrifuga rotatoria delicata. Molto interessanti possono risultare il programma automatico e quello con partenza programmata. Il primo genera il programma in base alla quantità di carico. Il secondo con possibilità di inserire l’orario di avvio della lavatrice.

Altri programmi speciali possono essere quello per la lana, o per coperte e piumoni, il programma per biancheria intima o per igienizzare a fondo. Ma vi sono anche quelli che consentono di gestire un bucato con tessuti e colori misti. Alcuni modelli consentono di selezionare manualmente alcune funzioni, dal prelavaggio all’ammollo, dalla centrifuga, all’arresto, allo scarico dell’acqua.

Per un acquisto intelligente della lavatrice, meglio preferire modelli con programmi preimpostati, ma che diano la possibilità di venire modificati manualmente. Almeno con riferimento ad alcuni parametri, tipo durata, temperatura, giri di centrifuga. Va poi considerata la presenza dell’opzione di programma rapido per i quantitativi minori o per un bucato non particolarmente sporco.

Da considerare i programmi Eco, ossia quelli speciali in caso di particolari allergie, o per un bucato più delicato. Infine, ultimo ma non per questo meno importante, il programma silenziato: è l’ideale per la notte.