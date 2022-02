Alle volte, calze e calzini possono rappresentare una vera e propria sfida per i cassetti dei nostri armadi e comodini. Spesso facciamo fatica a tenerli in ordine, ritrovandoci a doverli sistemare più volte durante la settimana, pur di sfuggire a situazioni di disordine totale. Per ovviare a questa problematica, magari infiliamo nei cassetti degli appositi organizer in plastica, che ci permettono di tenere separati i capi. Tuttavia, spesso andiamo alla ricerca di una soluzione a basso costo per poter comunque risolvere al meglio questa problematica.

In questo senso, il riciclo creativo può venirci in aiuto. Infatti, con un po’ di pazienza e un pizzico di manualità, potremmo dare una nuova vita agli scarti presenti nelle nostre case. Le lattine in alluminio, per esempio, possono diventare facilmente un grazioso oggetto di design per i nostri balconi o giardini. Anche le vecchie chiavi, con il riciclo creativo, possono tornarci utili per abbellire i nostri giardini.

Organizzazione e progettazione

Pertanto, riciclando contenitori che normalmente finirebbero nel pattume, potremo facilmente sistemare calzini e calze nei cassetti e nell’armadio con una soluzione a basso costo.

Ovviamente prima di pensare alla soluzione, dovremo pensare all’organizzazione. Infatti, il mantra da seguire non può che essere l’organizzazione precisa dei nostri calzini. Dovremo, per esempio, suddividere le calze invernali da quelle estive, in modo da non rischiare di perderle durante il cambio di stagione. In tal caso, dovremo essere precisi. Sarà importante, infatti, piegare nel migliore dei modi i calzini per non rischiare di perderli nei cassetti. Inoltre, prima di cominciare a realizzare il contenitore per i calzini, dovremo misurare adeguatamente gli spazi dei cassetti.

Sistemare calzini e calze nei cassetti e nell’armadio non sarà più un problema con questa idea di riciclo creativo

Spesso li utilizziamo come porta oggetti in cucina, altre volte come piccoli vasi per le nostre piantine preferite. Tuttavia, attraverso facili passaggi, possiamo trasformare i comuni vasetti dello yogurt in utili contenitori divisori. Potremmo, poi, posizionarli nei cassetti e negli armadi, dove andremo a sistemare al loro interno calze e calzini.

Per realizzare questo progetto ci servirà della colla a caldo, vasetti di yogurt vuoti e qualche colore acrilico. Con la colla a caldo, dovremo semplicemente incollare tra loro i vasetti sovrapponendo gli angoli, realizzando un unico dispenser in base alle misure dei nostri cassetti. Infine, dopo aver realizzato il contenitore, potremmo colorarlo con gli acrilici a seconda dei nostri gusti.

Per suddividere le calze invernali da quelle estive, potremmo realizzare 3 divisori e colorarli in modo diverso così da creare due scompartimenti. Avendone 3 a disposizione, potremmo chiuderne uno (capovolgendo i vasetti di yogurt) in base alla stagione, così da separare ulteriormente le calze invernali da quelle estive.

Approfondimento

