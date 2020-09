Sistema la ricrescita dei capelli a casa tua. Il risultato sarà come quello del parrucchiere.

Chi ha i capelli tinti lo sa. La ricrescita è uno dei fastidi più grandi che si possano incontrare. Soprattutto se i tuoi capelli crescono molto in fretta. In quel caso, dopo poche settimane, vedrai rispuntare il tuo colore naturale. Mentre la restante metà della tua chioma sarà ancora del colore della tinta! Insomma, uno spettacolo spesso inguardabile. Ma vale davvero la pena andare dal parrucchiere così spesso? Forse no. Infatti, noi di ProiezionidiBorsa abbiamo un ottimo consiglio per te.

Non sistemare mai la ricrescita con una tinta sui capelli appena lavati

Questo è il primo consiglio da seguire in assoluto. Non fare mai una tinta sui capelli appena lavati. Questo per dare la possibilità al sebo di proteggere i capelli dall’aggressione del prodotto! Tingere i capelli in casa è semplicissimo. Assicurati di avere un pettine, dei guanti in lattice, un asciugamano e una tinta. Fai un test prima di applicare il prodotto sul cuoio. In questo modo sarai sicura di non essere allergica! Ora, applica il prodotto solo sulla radice. In questo modo coprirai tutta la ricrescita. Lascia in posa per il tempo indicato e sciacqua i capelli con acqua tiepida.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Ma se non ti fidi molto delle tinte già pronte, qui c’è una guida geniale. Troverai tutte le indicazioni per una tinta fatta in casa con ingredienti naturali! Provala, è formidabile!

Altri consigli utili

Se non vuoi proprio ricorrere alla tinta, qui ci sono dei consigli utilissimi per nascondere la tua ricrescita. Per prima cosa, prova a scegliere un look con una frangia asimmetrica. Grazie a questo, il distacco tra un colore e l’altro si noterà molto meno!

Inoltre, dimentica le code di cavallo o gli chignon! Mettono in evidenza quella ricrescita che tu, invece, vorresti nascondere! Opta piuttosto per i capelli sciolti. Ancora meglio se boccolosi. Una chioma con un volume maggiore sembrerà completamente uniforme.

Perciò, ora sai cosa fare. Sistema la ricrescita dei capelli a casa tua. Il risultato sarà come quello del parrucchiere. Rimarrai a bocca aperta grazie alle tue stesse capacità!