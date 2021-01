Gennaio e febbraio sono i mesi in cui il corpo è sottoposto agli attacchi esterni e siamo più soggetti a indebolirci, prendere un raffreddore, ammalarsi a causa dell’influenza stagionale. Cadere ammalati in questo periodo è proprio la cosa che meno si vorrebbe. È bene allora potenziare le proprie difese immunitarie affinché il nostro organismo possa far fronte ai malanni del freddo. Ecco allora come ottenere un sistema immunitario forte con questo alimento portentoso e ricco di vitamina D.

Un alimento importante

Non è tradizione in Occidente curarsi ricorrendo ai funghi, che piuttosto si mangiano volentieri con qualche buon piatto della cucina italiana. Ma tra questi ci sono alcune specie, che sono utilizzati meno in gastronomia e più come rimedio naturale contro diversi tipi di malanni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Quello di cui parleremo si chiama Shiitake, nome ufficiale Lentinus edodes, ed è un fungo molto noto in Giappone, ma la fama dei suoi benefici effetti oramai si è diffusa in tutto il mondo. Molti ne apprezzano le virtù terapeutiche che sono davvero molto importanti, oltre a quelle culinarie. Cresce in tutte le zone del mondo su alberi da foresta che stanno lentamente morendo.

I nutrienti

Questo fungo medicinale è molto ricco di vitamina D e fornisce una gamma completa di amminoacidi essenziali. In Giappone lo chiamano anche “fungo della foresta” e in Cina “fungo profumato” e in effetti ha anche un sapore leggermente dolce. Una volta seccato è ridotto in polvere e venduto nelle nostre erboristerie.

Essendo ricco di vitamina D serve molto a potenziare il sistema immunitario. Oltre agli amminoacidi essenziali completi contiene anche vitamine B, magnesio, ferro, zinco, manganese, potassio, rame, fosforo e calcio.

Shiitake un fungo medicinale

Come detto il suo principale effetto è quello di potenziare il sistema immunitario attraverso la vitamina D di cui è ricco. Inoltre un suo elemento il Lentinano potenzia tutti i globuli bianchi deputati a cercare ed eliminare i virus e viene somministrato anche alle persone affette da HIV come coadiuvante alla terapia.

Fra le altre sue proprietà protegge il fegato contro l’epatite B; promuove la flora batterica intestinale; ha un’azione contro la candida; sostiene nei periodi di fatica psico-fisica. Fra i suoi amminoacidi c’è l’eritadenina che si pensa riduca il colesterolo. Lo Shiitake combatte lo streptococco mutans causa principale della carie dentaria.

Sistema immunitario forte con questo alimento portentoso e ricco di vitamina D

Secondo la medicina cinese rinforza l’energia vitale di base del corpo, ne elimina l’umidità, migliora la qualità del sangue, e ha un’azione benefica sulla milza, il fegato, lo stomaco e i polmoni.

Sono sempre di più le persone che ricorrono ai funghi medicinali soprattutto come prevenzione di alcune malattie. Il nostro medico, certamente può essere un aiuto per decidere quale scegliere.