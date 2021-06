È uno dei nostri pensieri maggiori quando siamo in vacanza: la sopravvivenza delle piante del giardino e del balcone. Le alternative quali sono? Dare le chiavi di casa ai vicini o a qualche parente dal buon cuore oppure sperare che arrivi qualche pioggia notturna a ristorare le nostre creature verdi. Scherzi a parte esistono oggi delle fialette che rilasciano nel terreno delle gocce d’acqua e di minerali in nostra assenza. Ovviamente il problema non sussiste se il giardino è dotato di un sistema di irrigazione temporizzato con una centralina. Non tutti però ce l’hanno e come fare allora? Ecco il sistema geniale ed economico per annaffiare le piante e il giardino in vacanza.

Sistema geniale ed economico per annaffiare le piante e il giardino in vacanza

È un metodo garantito che possiamo sempre vedere anche quando facciamo le passeggiate nei campi: mettere delle bottiglie d’acqua rovesciate nel terreno.

Non dovremo fare altro che dei minuscoli buchi sul tappo della bottiglia, e conficcarla nel terreno nei pressi delle piante. Cosa che possiamo fare ovviamente anche nei vasi. Nel terreno è consigliabile la bottiglia da un litro e mezzo e nei vasi quella classica da 0,50 cl.

Un piccolo ma importante trucco per le piante che lasciamo sul balcone: mettiamole vicine e addirittura ravvicinate così si faranno ombra l’una con l’altra. A maggior ragione se abbiamo una zona del balcone o del terrazzo dove non batte il sole.

Attenzione alla luce

Poniamo il caso di andare quindi in vacanza e aver trovato il sistema per garantire acqua ai vasi del balcone. Come comportarsi con le piante che invece teniamo in casa? Attenzione a una cosa molto importante: la luce è fondamentale tanto quanto l’acqua.

Un errore che non dobbiamo assolutamente fare è quello di chiudere tutto e tirare giù le tapparelle se abbiamo delle piante all’interno. Dobbiamo permettere alla pianta di avere sempre almeno la penombra. Così avrà anche meno sete e coglieremo i classici due piccioni con una fava.

Approfondimento

