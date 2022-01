Un grazioso cagnolino che sappia tenere compagnia a tutta la famiglia può rivelarsi il miglior regalo in questo periodo difficile. Questi piccoli animali a quattro zampe sono un vero e proprio toccasana nei momenti di sconforto e difficoltà.

In questo articolo parleremo di una razza davvero particolare, che con la sua delicatezza ed esuberanza conquisterà il nostro cuore. Simpatico e curioso, infatti, questo cagnolino giocherellone sarà il migliore compagno di avventura per la famiglia.

L’Australian Silky Terrier

Se cerchiamo un cagnolino affettuoso che si comporti bene in casa, questa razza farà al caso nostro. È talmente piccolo che si adatta alla perfezione alla vita in appartamento o in spazi particolarmente ristretti. Di origini australiane, l’Australian Silky Terrier viene spesso confuso col più famoso Yorkshire, sebbene differisca in più di un particolare.

Ha una corporatura fine ma compatta, con la testa piatta e di forma allungata. Il pelo, solitamente di colore blu, grigio o focato, è lungo e soffice. Fanno eccezione le orecchie, che sono più rade e spuntano dritte e appuntite sopra la testa.

Simpatico e curioso, questo cagnolino giocherellone sarà il migliore compagno d’avventura per la famiglia

L’Australian Silky Terrier è il compagno di vita ideale per chi abita in spazi ristretti. I 4 kg in media di peso fanno sì che si adatti perfettamente all’appartamento.

Nota di merito per il suo carattere: questo cagnolino sa unire la particolare esuberanza alla lealtà nei confronti di chi conosce.

Sarà il migliore amico dei più piccini, perché mai aggressivo e sempre pronto all’avventura. Portiamolo regolarmente al parco o per strada per sgranchirgli le gambe e permettergli di fare i propri bisogni.

Dotato di una spiccata intelligenza, non teme particolarmente nemmeno chi non conosce. Di solito rispetta anche gli altri cani, sebbene sia preferibile tenerlo sempre al guinzaglio. In ogni caso, per non avere problemi una volta adulto è bene educarlo sin dalle prime fasi di vita.

Cure e attenzioni

Il pelo di questo cagnolino è il suo vero vanto. Non potremmo godere della sua lucentezza e setosità, però, senza una regolare pulizia. La spazzolatura dovrebbe avvenire di frequente, così come il lavaggio. Consigliamo anche una puntuale toelettatura, per evitare dermatiti e un’eccessiva perdita di peli.

Per quanto riguarda l’alimentazione, invece, non vi sono raccomandazioni particolari. In caso di dubbi sui pasti consentiti consigliamo di rivolgersi al veterinario di fiducia.

Dunque, simpatico e curioso, questo cagnolino giocherellone sarà il migliore compagno d’avventura per la famiglia.