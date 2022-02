Ci sono cagnetti che si affezionano in modo particolare ai bambini di casa. Cosa più che logica quando il cucciolo di animale diventa compagno di giochi del cucciolo umano. Ci sono poi alcune razze che tendono invece a riconoscere un solo padrone, relegando a gregari gli altri componenti della famiglia. Ma non è il caso del simpaticissimo esemplare che vedremo oggi. Nasce come aristocratico compagno delle nobili famiglie orientali, con addirittura una mitica benedizione di una delle divinità più seguite del Mondo. Andiamo a scoprire assieme questo simpatico coccolone che si sta ritagliando posti sempre più importanti tra le nostre case.

Un’impronta lasciata addirittura da Buddha

Il cagnetto protagonista del nostro articolo è il Chin, o Spaniel Giapponese. Leggenda narra che questo esemplare sia presente nelle corti orientali addirittura da prima del Medioevo. Dotato di un musino simpaticissimo, con due occhietti spiritati abbastanza separati, sarebbe stato addirittura benedetto da Buddha. Per la tradizione popolare, la divinità avrebbe eletto questo cane a suo prediletto. Dopo averlo accarezzato in fronte, gli avrebbe donato la sua impronta visibile sul musetto. Ma, più delle leggende, è il carattere socievole e simpatico di questo cagnolino che lo sta facendo conoscere e ammirare in tutto il Mondo.

Simpaticissimo e giocherellone questo cagnetto che sta facendo innamorare il Mondo e ama tutti i familiari allo stesso modo

Il Chin ha infatti una caratteristica che piace tanto alle famiglie. Oltre a essere estroverso, giocherellone e coccolone si affeziona a tutti i familiari e in egual maniera. È quello che potremmo definire un vero e proprio cane da compagnia, perché non ci lascia mai soli. Un esemplare che chiede continuamente carezze, che non si lascia andare a scatti di ira e che dimostra quotidianamente la sua socialità. Tecnicamente presenta pure un pregio che potrebbe sembrare secondario, ma è molto apprezzato. Anche da vecchio il Chin non russa. Questo, grazie alle sue narici molto aperte che gli permettono un’ottima respirazione anche quando è avanti con gli anni.

Un cucciolo allegro e fedele

Simpaticissimo e giocherellone questo cagnetto rappresenta quindi la compagnia ideale per chi cerca una presenza fedele e allegra. Ricordiamo però, che essendo dotato di un manto abbastanza lungo, dobbiamo spazzolarlo con frequenza. Non solo per evitare la formazione dei classici nodi nel pelo, ma anche per evitare che qui si annidino i parassiti.

Approfondimento

Sta conquistando il Mondo questo cagnetto che per gli esperti ha l’intelligenza dei Golden e dei Border