Quando chiediamo “che cane prendere” e abbiamo una famiglia la risposta che potremmo avere dai più e meno esperti è “un Golden retriever”. Il suo sguardo bonaccione, la sua indole estremamente tranquilla, a prova di bimbo, lo rendono ideale per il contesto familiare.

Questo biondino è uno dei cani più famosi e diffusi, anche per la sua estrema socialità e la velocità con cui impara qualsiasi comando. Nonostante ciò, nel mondo canino avrebbe più di un rivale e in particolare ci sarebbe una razza che gli assomiglierebbe tantissimo e che scopriremo nell’articolo di oggi.

Simile al biondo Golden retriever, questa razza di cane tra le più antiche al Mondo è ubbidiente, affettuosa e protettiva

Ciò che accumuna, sul piano estetico, il Golden e questa razza quasi dimenticata non è solo il colore del pelo. Anche la sua lunghezza, la stazza e l’espressione sono molto simili, nonostante siano ammesse dalla FCI manti neri e neri focati.

L’Hovawart, quindi, è un mezzo-gigante robusto e peloso.

Le sue origini, però, non sono né americane né inglesi ma tedesche. Inoltre, l’Hovawart sarebbe uno dei cani più antichi al Mondo, conosciuto e apprezzato già dai tempi del medioevo.

Da questo periodo buio della storia deriverebbe proprio il suo nome: “hova” che significa corte e “wart” traducibile come guardiano. Non a caso il suo temperamento sarebbe particolarmente vigile ma mai aggressivo, ideale per la difesa di beni e persone.

L’Hovawart, infatti, sarebbe un cane estremamente protettivo. Il legame con i padroni sarebbe particolarmente profondo e per loro sarebbe capace di fare l’impossibile, essendo anche estremamente coraggioso.

Altre caratteristiche

Questo cane antico e poco conosciuto rimarrebbe anche da grande un eterno cucciolone. La voglia di giocare sarebbe sempre presente, da condividere con i bambini con cui saprebbe essere estremamente paziente e gentile.

Anche nei modi risulterebbe delicato, senza abbaiare eccessivamente o far diventare un peso la sua stazza ingombrante, adattabile anche alla vita in appartamento.

L’Hovawart, poi, sarebbe terribilmente affettuoso, sempre in cerca di compagnia e divertimento con umani ma anche con altri animali. Inoltre, sarebbe un gran cervellone, facile da addestrare e in cerca sempre di nuove cose da imparare.

Infine, questo meraviglioso esemplare simile al biondo Golden retriever, avrebbe bisogno di tanto esercizio. Quello fisico sarebbe ideale per tenerlo in forma, evitando un aumento del peso essendo l’Hovawart un grande golose. Quello mentale, invece, servirebbe per scaricare le batterie del suo astuto cervello e renderlo un cane ancora più sereno di quanto già non sia.

