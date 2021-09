Qualcuno l’ha definito saggiamente “accessorio senza tempo” perché accade raramente che l’indumento possa tornare di moda, senza mai passare. In questo nostro articolo vedremo un capo di vestiario che ha la sua origine nel 1700 in Francia. Nato per l’alta aristocrazia, dalla sua origine è sempre stato un simbolo di classe ed eleganza. Simbolo delle attrici più affascinanti del cinema di un tempo ecco l’accessorio di classe del momento che tanto piace anche i giovani.

Un oggetto diventato un vero proprio cult

Subito dopo la guerra, nel pieno del boom economico, L’Italia si ritrovò anche Paese della moda. Grazie anche a molte star del cinema, il foulard divenne una vera e propria icona della moda. La sua parola viene dal termine provenzale “foulat”, che sta a indicare un processo lavorativo del tessuto. Anche se il suo uso è davvero antico, tanto che soldati e ufficiali romani lo utilizzavano per coprirsi dalla polvere e dalle intemperie. Addirittura, gli studiosi, raccogliendo testimonianze scritte e artistiche fanno risalire la nascita del foulard alla Cina, 1.000 anni prima della nascita di Cristo.

In Italia soprattutto quella del nord, il foulard era anche il classico copricapo delle mondine, ossia le operaie che raccoglievano il riso. Senza considerare la sua valenza politica attraverso la storia più recente, con i vari colori a determinare le appartenenze e gli schieramenti.

Ufficialmente però fu la Maison di moda francese Hermés a lanciare il foulard nel Mondo della moda, seguita a ruota da altre case prestigiose come Dior, Chanel e Givenchy. A fare di questo accessorio però un vero e proprio status symbol furono donne splendide come la principessa Grace Kelly e Audrey Hepburn. Indimenticabili le scene dei loro film in cui indossavano il foulard sia in testa che nel suo uso più classico sotto il mento, accompagnandolo con gli occhiali da sole.

Una riscoperta delle nuove generazioni

Con l’arrivo della mezza stagione e i suoi sbalzi termici, il foulard torna a uscire dagli armadi e ridiventa protagonista. Oggi però le ragazze lo usano anche nelle loro vesti sportive e per andare in moto. Eleganza e sportività assieme. Capita oltretutto di incontrare anche al supermercato sotto casa la signora anziana che veste il foulard per proteggere la cervicale e la ragazza che lo usa per completare il suo modo di essere. Quando un capo d’abbigliamento unisce tutte le generazioni con classe, per sempre.

