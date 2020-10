In uno studio degli anni ’90, i partecipanti hanno ricordato di essersi persi in un centro commerciale da bambini. Alcuni hanno condiviso questi ricordi con dettagli vividi. Qualcuno ha persino ricordato che il vecchio che lo aveva salvato indossava una camicia di flanella. Ma nessuna di queste persone si era effettivamente persa in un centro commerciale. Hanno prodotto questi falsi ricordi quando gli psicologi che conducevano lo studio hanno detto loro che si erano persi. E anche se forse non ricordavano l’incidente, i loro genitori l’avevano confermato. E non erano solo una o due persone che pensavano di ricordare di essersi perse, ma un quarto dei partecipanti.

Questi risultati possono sembrare incredibili. Ma in realtà riflettono un’esperienza molto comune. I nostri ricordi a volte sono inaffidabili. Non sappiamo ancora con precisione cosa causi questa fallibilità a livello neurologico. Ma la ricerca ha evidenziato alcuni dei modi più comuni in cui i nostri ricordi divergono da ciò che è realmente accaduto.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Lo studio del centro commerciale evidenzia come possiamo incorporare informazioni provenienti da fonti esterne, come altre persone o le notizie, nei nostri ricordi personali senza rendercene conto. Questo tipo di suggestionabilità è solo un’influenza sui nostri ricordi.

Siete proprio sicuri che tutti i vostri ricordi siano reali?

In un altro studio, i ricercatori hanno mostrato brevemente una collezione casuale di fotografie a un gruppo di partecipanti. Includendo immagini di un campus universitario che nessuno di loro aveva mai visitato. Quando le immagini sono state mostrate tre settimane dopo, la maggioranza dei partecipanti ha detto che avevano probabilmente o sicuramente visitato il campus in passato. I partecipanti hanno erroneamente attribuito informazioni provenienti da un contesto, cioè un’immagine che avevano visto, ad un altro, cioè un ricordo di qualcosa che credevano di aver realmente vissuto.

In un altro esperimento, alle persone è stata mostrata l’immagine di una lente di ingrandimento. E poi è stato detto loro di immaginare un lecca lecca. Spesso ricordavano di aver visto la lente d’ingrandimento e il lecca lecca. Hanno faticato a collegare gli oggetti al contesto corretto. Sia che li abbiano effettivamente visti, sia che li abbiano semplicemente immaginati.

Un altro studio, in cui uno psicologo ha interrogato oltre 2.000 persone sulle loro opinioni sulla legalizzazione della marijuana, evidenzia un altro tipo di influenza sulla memoria. I partecipanti hanno risposto alle domande nel 1973 e nel 1982. Alcuni hanno detto di aver sostenuto la legalizzazione della marijuana nel 1973, ma hanno riferito di essere contro di essa nel 1982. Orbene, è più probabile che essi ricordassero di essere stati effettivamente contro la legalizzazione nel 1973, portando i loro vecchi punti di vista in linea con quelli attuali. Le nostre attuali opinioni, sentimenti ed esperienze possono influenzare i nostri ricordi di come ci sentivamo in passato. Siete proprio sicuri che tutti i vostri ricordi siano reali?

Gli impatti della memoria sul mondo reale

Tutte queste fallibilità della memoria possono avere un impatto sul mondo reale. Se gli interrogatori della polizia utilizzano domande con testimoni oculari o sospetti, la suggestionabilità potrebbe portare a identificazioni errate o a confessioni inattendibili. In un ambiente medico, se un paziente chiede un secondo parere e il secondo medico è a conoscenza della diagnosi del primo, tale conoscenza può influenzare la sua conclusione.

I nostri ricordi non sono rappresentazioni di ferro della realtà, ma percezioni soggettive. E non c’è necessariamente nulla di sbagliato in questo. I problemi sorgono quando trattiamo la memoria come un fatto acclarato, piuttosto che accettare questa verità fondamentale sulla natura dei nostri ricordi.