Siete curiosi di sapere quanto sia realmente grande Amazon? Mentre le catene di negozi tradizionali vacillano di fronte alla pandemia, Amazon continua a guadagnare terreno. Il titano delle vendite al dettaglio online è valutato non meno di 1,4 trilioni di dollari. Vale a dire quattro volte tanto quanto lo era alla fine del 2016. L’anno scorso, l’azienda guidata da Jeff Bezos ha spedito 2 miliardi di pacchi in tutto il mondo. Amazon è più grande dei nove maggiori titoli azionari di rivenditori al dettaglio statunitensi messi insieme.

Società del calibro di Walmart (NYSE:WMT), cioè la più grande catena di supermercati del mondo. O The Home Depot (NYSE:HD), la più grande catena al mondo di negozi specializzati in bricolage e fai-da-te, edilizia, giardinaggio, decorazione e arredo bagno.

L’improvviso cambiamento dovuto al Covid-19 ha reso obsoleti molti negozi che vendono al dettaglio in maniera tradizionale. Diverse catene USA hanno presentato istanza di fallimento perché la spesa dei consumatori è migrata online. Questo, insieme al pesante carico di debiti di molte catene di vendita al dettaglio, non fa che aggravare la scomparsa dei negozi tradizionali. In effetti, si stima che almeno 25.000 negozi chiuderanno l’anno prossimo nei soli Stati Uniti. Tuttavia, con le sfide della sicurezza e della supply chain che aumentano, con costi miliardari, Amazon rimane davanti a tutti. L’azienda di Seattle supera il concorrente più vicino, Walmart, di 1.000 miliardi di dollari di valutazione di mercato. Siete curiosi di sapere quanto sia realmente grande Amazon? Continuate a leggere.

Con quasi il 39% delle vendite al dettaglio di e-commerce negli Stati Uniti, la capitalizzazione di mercato di Amazon è cresciuta del 2,830% nell’ultimo decennio. Il suo modello di business, che persegue in modo aggressivo il dominio del mercato invece di concentrarsi sui profitti a breve termine, è uno dei fattori alla base di questo successo. Una recente stima di The Economist ha definito i margini operativi al dettaglio di Amazon a -1% lo scorso anno.

Alcuni hanno suggerito che la società venda intenzionalmente beni al dettaglio in perdita. In perdita? Come è possibile? Il modo in cui Amazon compensa questo deficit operativo è attraverso il suo servizio di cloud computing, Amazon Web Services (AWS). E attraverso una serie di servizi diversificati focalizzati sull’impresa. AWS, con margini operativi stimati al 26%, ha portato 9,2 miliardi di dollari di profitti nel 2019 al gruppo, più della metà del totale di Amazon.

La differenza con i competitors

A differenza di molti dei suoi concorrenti al dettaglio, Amazon ha rapidamente diversificato le sue acquisizioni da quando ha avuto origine, nel 1994. Zoox, per esempio. Amazon ha in programma di gestire flotte di taxi con guida autonoma, tutte progettate senza guidatore. È la terza azienda per dimensioni dopo l’acquisizione da 13,7 miliardi di dollari del grande magazzino biologico Whole Foods, seguita da Zappos. Amazon (NASDAQ:AMZN) non indica i ricavi nei suoi segmenti di vendita al dettaglio tradizionali. Ma nel 2019 le vendite dei suoi negozi fisici sono state di oltre 17 miliardi di dollari. Nel frattempo, Amazon ha acquistato anche la piattaforma di gioco in streaming Twitch, la più importante del mondo. Attualmente, Twitch rappresenta il 73% del mercato del gioco in streaming, e ha portato circa 300 milioni di dollari di ricavi pubblicitari nel 2019.

Il suo modello di business ossessivamente incentrato sul cliente sembra prosperare nelle attuali condizioni di mercato. Dal 1° luglio, il prezzo delle sue azioni ha raggiunto un picco di oltre il 51% rispetto all’anno precedente. Su base annua, si tratta di circa il 100% di rendimento.