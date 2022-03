Sicuramente pancia, sedere e cosce, ma anche questa fondamentale parte del corpo può dimagrire con pochi e semplici esercizi quotidiani

Con l’arrivo della primavera, il mare comincia a entrare nell’obiettivo di tanti di noi. Passato l’inverno, infatti, si inizia la discesa verso le sospirate vacanze. Se i mesi estivi sono ancora lontani, ci sono comunque altre scadenze. Non solo la prova costume e il bikini. Gonne, minigonne, t-shirt, abiti. Tutto è pronto per essere sfoderato, non appena le temperature si alzeranno.

Sappiamo perfettamente che, per molti, bastano cinque gradi in più e ci si inizia a spogliare da giubbotti, golf, felpe e magliette. Improvvisamente, poi, ci si guarda allo specchio e si capisce il perché, magari, un pantalone o una gonna indossati solo qualche mese fa non calzino più come prima. Allora, ci si impone la dieta in previsione dell’estate, dandosi un obiettivo a medio termine, la prova costume, come se si volesse prendere ancora del tempo.

Ci si getta nelle palestre o in piscina, ci si alimenta di tutorial di ogni tipo per cercare una soluzione rapida per dimagrire, senza spendere molte energie. Ci si concentra sulla pancia, sul sedere e su tutte quelle parti del corpo ove si può depositare il grasso. Pochi, però, pensano che esistono anche degli esercizi per snellire il volto, che è oltretutto il nostro primo biglietto da visita verso gli altri. Oggi vogliamo dare qualche consiglio per smagrirlo e rendere più elastiche le guance.

Il primo esercizio è da fare in piedi, stando dritti, possibilmente appoggiati a una superficie piatta, come possono essere un muro o una porta. Iniziamo a scandire bene le vocali dell’alfabeto. Pronunciamole allungate, dilatando al meglio la bocca, cominciando dalla A e terminando con la U. Trenta secondi di pausa, poi si ricomincia. Il tutto deve essere eseguito per tre volte.

Il secondo esercizio, invece, è denominato tris. Perché andremo a pronunciare i due segni che compongono questo famoso gioco: la X e la O. Quando pronunciamo la prima accentuiamo molto la chiusura dei denti, mentre sulla seconda, stringiamo al massimo la bocca allungando la parte sottostante il naso. 15 volte la X, 15 la O. Tre ripetizioni intervallate da 30 secondi di pausa.

Il terzo esercizio invece consiste nel chiudere forte gli occhi contraendo tutti i muscoli delle guance. Teniamo la posizione per 10 secondi, poi rilasciamo. Pausa di qualche secondo, prima di chiudere nuovamente. Da ripetere almeno 5 volte.

Passiamo ora all’esercizio del colluttorio, utile per fronteggiare il famigerato doppio mento. Stringiamo la bocca con le guance in fuori, come se avessimo del liquido al suo interno. Poi lo spostiamo da destra a sinistra. 15 volte per lato. Rilasciamo per 15 secondi e ricominciamo. Tre serie anche per questo movimento.

Ultimo esercizio, il bacio al soffitto. Stando sempre in posizione eretta, incliniamo la testa all’indietro, sentendo i muscoli del collo tirare. Le labbra, invece, andranno verso l’alto in posizione socchiusa, come se dovessimo baciare l’aria sopra di noi. Teniamo la posizione per 20 secondi, poi rilasciamo e dopo altri 20 di rilassamento, ripetiamo il movimento. Quattro volte in totale, prima di terminare l’allenamento.

Attenzione sicuramente a pancia, sedere e cosce, ma anche il viso merita di essere curato quando vogliamo perdere peso ed essere più elastici.