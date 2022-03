Ricca di curiosità da scoprire e di postazioni privilegiate da cui ammirare la città, Torino conserva numerosi primati che non tutti conoscono e che la rendono una meta turistica imperdibile. Ristoranti e caffè antichi permettono un’ampia scelta dal punto di vista gastronomico e i musei e le chiese completano gli itinerari cittadini che hanno un grande valore storico. È impossibile annoiarsi e allo stesso tempo non emozionarsi, anche se siamo in cerca di novità. Trascorrere pochi giorni nel capoluogo piemontese è un’esperienza indimenticabile e i tour che possiamo organizzare ci permettono di sbizzarrirci nelle maniere più insolite.

Prima in Europa

Siamo solo noi ad avere la piazza con più portici del Continente. Piazza Vittorio così come piazza Carlo Felice e Piazza Statuto risalgono all’Ottocento, pietra grigia e marmo ne fanno un vero salotto cittadino al riparo da sole e pioggia in ogni stagione. Negozi, caffè e locali la animano senza sosta e questo contribuisce a renderla un’attrazione turistica internazionale. L’associazione nata per valorizzare il patrimonio organizza numerosi eventi gratuiti, a cui poter partecipare tutto l’anno. La zona pedonale porticata è la più estesa d’Europa con i suoi 18 chilometri. 12 chilometri di portici sono collegati tra loro e rappresentano un record difficilmente eguagliabile, simbolo di una ricchezza architettonica che affonda le radici nella storia.

Il tour che si può fare a piedi per scoprire Porta Palatina e i luoghi nascosti di Torino è un’esperienza indimenticabile, si tratta della porta romana più grande al Mondo. Il costo del tour è di 20 euro e la durata è di 2 ore. Il fascino della scoperta notturna di storie misteriose e antiche colpisce e le sorprese sono garantite. In occasione dei Giochi Olimpici invernali del 2006, l’area è stata ridisegnata acquistando ancora maggiore interesse turistico.

Siamo solo noi ad avere una meta turistica di livello mondiale che ha 6 primati difficili da eguagliare

Il Museo Egizio è il più antico del Mondo tra quelli fuori dall’Egitto. La fondazione risale al 1824, ma la costruzione originale del palazzo risale al 1679 eseguita grazie ai disegni di Michelangelo Garove. Si arriva in autobus, in tram o con la metropolitana scendendo alla fermata di Porta Nuova. Le visite guidate durano 90 minuti e si può usufruire di una zona ristoro e di una visita alla biblioteca.

Se visitiamo il Mercato di Porta Palazzo, dobbiamo sapere che si tratta del mercato all’aperto più grande d’Europa. Il quartiere è storicamente popolare e ha subito numerosi cambiamenti nel tempo. Il mercato è molto economico e soprattutto il sabato il Balon o mercatino delle pulci si riempie di famiglie, turisti e ristoratori in cerca di affari. Il monumento più conosciuto della città è sicuramente la Mole Antonelliana, che fino al 1889 è stato l’edificio più alto d’Europa. Inizialmente concepita come Sinagoga, è alta 167 metri. Con l’ascensore panoramico si può salire fino a 85 metri e vedere il panorama più bello della città.