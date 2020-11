A volte capita che è dapprima il cane a capire noi, piuttosto che noi a comprendere che cosa vuole il nostro fedele amico. Una domanda che conviene farsi perché genera equivoci è se siamo sicuri che quando il cane scodinzola significa che è contento.

Come comunica il cane

Il cane comunica a suo modo con i gesti del corpo principalmente. Fra questi la coda svolge un ruolo importante. In qualche parte sopravvive l’abitudine di tagliare la coda la cane, come d’altra parte anche al cavallo. Questo gesto nuoce all’animale che usa la coda per trasmettere stati d’animo, e che è importante per il suo equilibrio. Un cane con la coda mozzata è un cane non facile da capire e che potrebbe avere disagio nel movimento.

Cosa significa che il cane scodinzola

Il modo con cui il cane scodinzola a noi sembra sempre lo stesso, in realtà quando muove la coda da destra verso sinistra, questo movimento non è lo stesso. Se facciamo attenzione è orientato o più verso la sua destra o piuttosto verso la sua sinistra. Se ci si mette di fronte al cane allora si potrebbe osservare questa differenza, che spesso passa inosservata. È infatti opinione comune che il cane scodinzola perché è contento. Contento perché vede il suo padrone, perché ha ricevuto un osso o qualcosa da sgranocchiare.

Cosa significa se la coda tende a sinistra o a destra

In questo movimento destra-sinistra, se il cane scodinzola orientando la coda verso destra, allora si può interpretare in senso positivo. È il caso quando c’è qualcuno che gli è simpatico. Se al contrario è piuttosto orientata verso sinistra, allora il significato è l’opposto, c’è qualcuno che non gli risulta simpatico.

Siamo sicuri che quando il cane scodinzola significa che è contento?

Va da sé che se il cane scodinzola muovendo la coda come a cerchio, significa che è contento. Così è positivo anche il comportamento di aver la coda tirata verso l’alto.

Se invece scodinzola, ma abbaia e si tiene un po’ basso, allora è meglio non avvicinarsi. Lo stesso vale se il cane tiene la coda lunga e un po’ ricurva, potrebbe essere un atteggiamento aggressivo.

Ecco come il cane in genere cerca di esprimere i suoi stati d’animo, attraverso la coda, elemento molto significativo per la comunicazione.

