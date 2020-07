Siamo sempre stanchi alla mattina appena svegli? Ecco qualche consiglio utile. Svegliarsi presto la mattina è di per sé spesso un trauma. Farlo e faticare per alzarsi e deambulare per casa modello zombie, una vera tragedia. Soprattutto d’estate col caldo, e, alle spalle una notte difficile che ci ha indeboliti. Sì, perché se anche abbiamo dormito con l’aria condizionata, il nostro fisico è stato comunque esposto a uno sbalzo di temperatura anomalo, rispetto all’ambiente e quindi ce la fa pagare. In termini di debolezza, mal di testa, difficoltà di concentrazione e via dicendo. Siamo sempre stanchi alla mattina appena svegli? Ecco qualche consiglio utile del nostro “team benessere”.

Una doccia fredda

Il classico rimedio di una volta, una bella doccia fredda, o addirittura gelata, per svegliarci. Potrebbe essere la primissima cosa che facciamo appena alzati. Ci dirigiamo in bagno ed esponiamo il corpo al colpo improvviso dell’acqua gelida. La circolazione sanguigna risponde immediatamente, girando a livello Formula1 e otteniamo subito un break al sonno e alla stanchezza.

Acqua e limone o succo di pompelmo

Se decidiamo che la lotta con la nostra stanchezza per svegliarci sia solo all’inizio, ecco due soluzioni a stomaco rigorosamente vuoto:

– Acqua del rubinetto o tiepida e succo di limone

– Succo di pompelmo senza zucchero

A patto, ovviamente di non soffrire di gastrite o colite. Prima ancora di fare colazione e di bere il caffè, piazziamo uno di questi due assi sul tavolo della debolezza. Se la doccia fredda non ha ancora fatto effetto, o, se l’abbiamo preferita tiepida e meno impattante, ci penserà la vitamina C a fare effetto. Una vera e propria bomba di energia a donare forza con due cause-effetto:

– Pulire sangue e intestino

– Immettere istantaneamente nutrienti attivi

Caffè e pane e marmellata

Siamo sempre stanchi alla mattina appena svegli? Ecco qualche consiglio utile per concludere la nostra campagna bellica contro la debolezza. Se doccia fredda e agrumi non fanno ancora effetto, cosa comunque abbastanza rara, ecco servito il poker finale:

– Un bel caffè con un cubetto di cioccolata fondente

– Pane integrale con marmellata, magari fatta in casa

– Miele, limone e zenzero sciolti in un bicchiere di latte tiepido

– Una banana

Vi assicuriamo che stanchezza o debolezza che siano, con questi rimedi non vi tormenteranno più, concedendo tregua per il resto della giornata!

