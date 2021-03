L’ennesimo lockdown ci porterà a rinunciare alla birretta fresca gustata al sole del lungomare, del lago, o anche semplicemente in compagnia degli amici. Con l’arrivo della bella stagione, il vino si farà da parte e lascerà spazio alla birra. Siamo sempre pronti a criticarla ma la birra se bevuta con misura fa benissimo a questo organo: il cuore. Ma non solo, perché anche il cervello ne può approfittare. A patto però di assumerla con moderazione. Vediamo assieme ai nostri Esperti perché la birra non è solo piacevole, ma anche salutare.

La birra combatte il colesterolo

Secondo gli esperti la birra, grazie soprattutto alla sua fermentazione è in grado di combattere il colesterolo cattivo. Favorendo, invece quello buono, il cosiddetto HDL, che facilita l’attività del cuore e del sistema cardiocircolatorio. A sostenere questa tesi, che potrebbe fa storcere il naso ai più scettici, ci ha pensato l’European Journal of Epidemiology. Per la gioia dei fan di questa bevanda. Secondo i risultati emersi, quindi non solo il vino, ma anche la birra, è in grado di coadiuvare il nostro cuore. Ma, assolutamente in maniera moderata. Che, equivale a dire massimo un bicchiere al giorno. Ma, sempre chiedendo comunque un consulto e un parere al nostro medico.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Riduzione di un terzo delle patologie cardiache

Siamo sempre pronti a criticarla ma la birra se bevuta con misura va benissimo a questo organo, riducendo addirittura del 30% il rischio di malattie. È bene mettere comunque i puntini sulle i, come si dice, specificando alcune cose. I pazienti che si sono sottoposti al test, uomini e donne, dai 30 ai 45 anni, non erano consumatori seriali. Nel senso che parliamo di persone non alcolizzate, o comunque non dipendenti dall’alcol. Lo studio ha sottolineato che mezzo bicchiere di birra al giorno, o, al massimo uno, inserito in una dieta equilibrata può dare i suoi frutti. Non solo, perché la birra è in grado sì di essere alleata del nostro cuore, soprattutto se non facciamo vita sedentaria, ma attiva. Rendiamo quindi questa bevanda nostra alleata e non nostra nemica, abusandone.

Approfondimento

Se ne parla sempre tanto ma alla fine quali sono i migliori oli vegetali per la nostra salute?