Il fumo fa male, si sa. Tuttavia, chi vuole fumare, supera anche i divieti introdotti nei locali e, in generale, in tutti i luoghi chiusi e si apparta all’esterno per perseguire il proprio vizio. Su piano legislativo, la legge n. 3/2003, è stata introdotta per integrare la normativa già esistente sulla tutela della salute, nel rispetto della direttiva 2014/40 dell’Unione Europea. Da quel momento, l’Italia ha deciso di punire coloro che fumano all’interno dell’auto. Tuttavia, a ben vedere, la normativa è meno rigida di quanto si possa pensare. Allora, a questo punto ci chiederemo: “siamo passibili di sanzioni quando fumiamo alla guida dell’auto?”.

Ebbene, la norma prevede che nessun passeggero all’interno di una vettura, può fumare se nell’abitacolo sono presenti donne incinte o minori. Oppure, vige il divieto se il veicolo si trova nei pressi di un ospedale o di istituti pediatrici. Ne deriva che la norma non prevede il divieto del fumo in auto in qualsiasi situazione. Sicchè, se si ci trova da soli alla guida della vettura e si sta fumando una sigaretta, non si è passibili di sanzioni.

Multe per chi fuma in auto

Sulla domanda se siamo passibili di sanzioni quando fumiamo alla guida dell’auto, cerchiamo di chiarirci. Fumare in auto, trasgredendo alle regole, può costare caro. Infatti, per i trasgressori sorpresi a farlo, è prevista una multa che va da un minino di 27,50 euro fino ad un massimo di 275. Naturalmente, come anticipato, la sanzione ricorre solo se essi si trovino a bordo con una donna incinta o un minore. In particolare, il legislatore si mostra particolarmente severo soprattutto per coloro che vengono sorpresi in auto a fumare, in presenza di un bambino dell’età inferiore ai 12 anni. Infatti, in tal caso, la sanzione è raddoppiata e può arrivare ad un massimo di 500 euro. Infine, si arriva alla multa massima, per coloro che vengono colti a fumare in auto, mentre si trovano nelle vicinanze di ospedali e istituti pediatrici.