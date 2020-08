Siamo la prima generazione con un guadagno inferiore a quello dei genitori. Per decenni, la maggior parte delle persone è stata in grado di salire la scala economica guadagnando redditi più alti dei loro genitori. Queste condizioni di miglioramento sono note come mobilità sociale. E costituiscono una parte importante dello scopo del lavoro di una persona. La parte di persone che guadagnano più dei propri genitori subisce oggi un forte calo. Questo suggerisce che anche le persone di classe superiore hanno meno probabilità di superare in guadagno i loro genitori, indipendentemente dalla generazione.

I cali sono visibili dappertutto. Ma quelli della classe media hanno preso il colpo maggiore. All’interno di questa fascia, gli individui nati nel 1980 hanno solo il 45% di probabilità di guadagnare di più dei genitori a 30 anni. Contro il 93% dei nati nel 1940. Uno dei fattori alla base del deterioramento della mobilità sociale è la lentezza con cui i salari sono cresciuti. Che sono cresciuti, a parità di potere d’acquisto, di appena l’11,7% nell’arco di 54 anni. E che oggi sono pari a 11,2 euro l’ora, di media, in Italia.

Anche se i salari sono stati nel complesso stagnanti, questi non sono l’unica motivazione. Un altro fattore da considerare è il cambiamento della distribuzione del reddito. Come i dati sulla mobilità sociale, la classe media è la più colpita. Con la sua quota di reddito aggregato in calo di 19 punti percentuali. Nello stesso arco di tempo, la classe superiore è stata in grado di aumentare la sua quota di reddito totale di 20 punti percentuali. Allo stesso tempo, la classe media è scesa dal 47% al 36%. E la classe media inferiore dal 31% al 16%.

I dati di Visual Capitalist suggeriscono che alcune persone della classe media stanno ancora riuscendo a salire nella fascia di reddito più elevata. E’ solo che non è un effetto così ampio come in passato. La disuguaglianza di reddito è chiaramente dimostrata da questi dati. Possiamo anche fare riferimento al coefficiente di Gini in proposito. Una misura statistica della disuguaglianza economica. Essa oscilla tra 0 e 1, con 0 che rappresenta la perfetta uguaglianza e 1 che rappresenta la perfetta disuguaglianza . L’Italia, per dire presenta un valore di 0,322. Gli Stati Uniti, come paragone, sono a 41,5. Molto più di noi.