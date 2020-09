Dopo settimane in ordine sparso e in alcuni casi strette fasi laterali siamo arrivati in un turning point rilevante dove attendiamo l’inizio di una fase direzionale per le Borse internazionali.

Domani scade un’importante setup di Proiezionidiborsa e da questo punto si dovrebbe assistere a direzionalità almeno fino al 28 settembre, prossimo setup.

Direzionalità in quale verso? Non è ancora chiaro ma procediamo per gradi.

Si è giunti ad un punto nodale in procinto di assumere direzionalità

I mercati hanno chiuso la giornata di contrattazione del 15 settembre sui seguenti livelli:

Dax Future

13.224

Eurostoxx Future

3.335

Ftse Mib Future

19.966

S&P 500

3.401,20

La giornata di domani detterà i”i tempi” per i prossimi giorni e dispiegherà effetti rilevanti.

La ciclicità dettata dalle serie storiche proietta un ribasso

In blu il grafico delle Borse mondiali fino alla chiusura dell’ 11 settembre

In rosso la nostra previsione annuale.



Le probabilità dettate dalle serie storiche sono al ribasso fino alla prima decade di ottobre ma cosa dicono invece i numeri e le tendenze in corso?

Siamo arrivati in un tuning point rilevante dove attendiamo l’inizio di una fase direzionale per le Borse internazionali

Quali sono i livelli che dobbiamo monitorare nei prossimi giorni per capire se si andrà ulteriormente al rialzo oppure si ripiegherà al ribasso?

Dax Future

Rialzi duraturi solo in chiusura settimanale del 18 settembre superiore a 13.462. Rimbalzo in corso e nuovi ribassi solo con chiusura giornaliera del 16 settembre inferiore a 13.143.

Eurostoxx Future

Rialzi duraturi solo in chiusura settimanale del 18 settembre superiore a 3.395. Rimbalzo in corso e nuovi ribassi solo con chiusura giornaliera del 16 settembre inferiore a 3.300.

Ftse Mib Future

Rialzi duraturi solo in chiusura settimanale del 18 settembre superiore a 19.995. Rimbalzo in corso e nuovi ribassi solo con chiusura giornaliera del 16 settembre inferiore a 19.710.

S&P 500

Rialzi duraturi solo in chiusura settimanale del 18 settembre superiore a 3.426. Nuovi rimbalzi solo con chiusura giornaliera del 14 settembre superiore a 3.388.

In sostanza fino al 18 settembre la situazione grafica potrebbe rimanere in forse anche se la tendenza sembra a favore di ulteriori rialzi. Questo fino a prova contraria.

Si procederà per step.