Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Aprire il frigorifero e subire una ventata di cattivi odori è una delle sensazioni più sgradevoli che proviamo in cucina. Soprattutto, considerando il fatto, che l’approccio a questo elettrodomestico viene dall’appetito, che, così rischiamo invece di perderlo. Non bisogna per forza che la causa del cattivo odore sia del cibo andato a male.

Basta anche semplicemente aver riposto all’interno delle verze, dei cavoli o, una frittata, giusto per fare degli esempi. Senza considerare poi che, tra le mura domestiche, il frigorifero rischia diventare il maggior numero di contaminazioni e di presenze batteriche della casa. Ecco allora che possiamo utilizzare, come per la lavastoviglie, dei deodoranti specifici, magari biologici. Ma, la nostra Redazione suggerisce in questo articolo delle varianti naturali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Il caffè

Siamo abituati a gustare questi tre alimenti che sanno anche mettere ko i cattivi odori del frigo: vaniglia, cornflakes e caffè. Sembra incredibile, eppure questo trio di attaccanti delle meraviglie è in grado di risolvere i nostri problemi se il frigorifero emana cattivi odori. Vediamoli uno per uno. Il caffè ha due potenziali deodoranti naturali contenuti in se stesso:

i suoi fondi;

i suoi chicchi.

Non buttiamo assolutamente i fondi del caffè fatto con la moka, perché, oltre a essere un ottimo fertilizzante per le nostre piante, inserito in una ciotola e messo in un angolo del frigorifero, assorbe i cattivi odori. Allo stesso modo, ma con formula diversa, possiamo utilizzare i suoi chicchi e spargerli nei vari ripiani, per avere un frigorifero sempre profumato. Questo ultimo, dei due metodi, è quello più duraturo.

Vaniglia e fiocchi d’avena

Impensabile, ma vero: la vaniglia, peraltro molto profumata, e i fiocchi d’avena sono fantastici alleati contro i cattivi odori del frigorifero. Siamo abituati a gustare questi tre alimenti che sono anche mettere ko e cattivi odori del frigo, assorbendoli in modo efficace. Per quanto riguarda la famiglia, il sistema migliore è utilizzare estratto per dolci.

Prendiamo un semplice batuffolo di cotone, immergiamolo e lasciamolo nel frigorifero. Sentiremo subito la differenza. Utilizzare, invece, i fiocchi d’avena è un trucco, se così possiamo definirlo, delle nonne americane. Prendiamo una tazza o una scodella da colazione e, inseriamo all’interno una manciata di fiocchi d’avena, magari alla frutta. Deponiamola in frigo e, in breve tempo, assorbire i cattivi odori.

Approfondimento

Uno dei posti più comuni in cui lasciamo i medicinali è anche uno dei peggiori