Non tutti sono a conoscenza anche dei risvolti meno positivi delle belle piante. A volte dopo aver visto delle splendide foto, si decide se mettere una pianta rampicante per addobbare il muro di un giardino o la facciata di casa. Tutto molto affascinante ma fino a un certo punto. Queste piante si utilizzano molto come rampicanti da parete ma bisognerebbe conoscerne il lato preoccupante.

La vite americana

A dispetto del nome non è una vite che produce uva, ma solo una bellissima pianta rampicante. Molti la cercano quando hanno fretta di coprire una parete, un muro di giardino, perché ha una crescita molto veloce. È originaria dell’America ma è presente anche al nord in Canada e verso il sud nel Messico.

Il vantaggio di questa pianta è che non richiede dei supporti costruiti dall’uomo per arrampicarsi. Infatti la natura l’ha dotata di piccole ventose che si aggrappano lì dove crescono. Il loro appoggio è sicuro e non cedono la presa, con il pericolo di venire giù. La vite americana cresce veloce e folta, e il meglio lo si osserva a partire dalla fine di settembre. Le sue foglie a cinque punte si colorano di rosso, un po’ come quelle dell’acero, e creano uno spettacolo unico.

A novembre quando le foglie cominciano a cadere si forma subito sul terreno un manto non indifferente di fogliame secco. Un lavoro di pulizia da mettere in programma per chi ospita questa pianta. Se la vite americana comincia ad arrampicarsi attorno ad un albero, bisogna tenerla d’occhio. Il suo abbraccio è soffocante soprattutto per la luce che toglie alla pianta ospite. Questa potrebbe anche morire, per la mancanza di sole.

Certamente da prendere in considerazione è un risvolto negativo per chi l’ha fatta crescere sulla parete di casa o sul muro del giardino. La vite americana è una rampicante per muri grezzi, ma meno per muri intonacati. Le sue ventose si aggrappano con forza e una volta cadute le foglie, resta lo scheletro della pianta attaccato al muro. Se si decidesse di farne a meno e di toglierla dalle pareti, bisognerà essere pronti a rifare l’intonaco.

Il glicine

Discorso leggermente diverso per il glicine. È una pianta che ha bisogno di un buon supporto e cresce negli anni, con il suo tronco che può inglobare il sostegno stesso. Se questo non è abbastanza forte e stabile, la pressione con cui la pianta si appoggia su di esso potrebbe farlo crollare.

Se si crea una struttura in metallo e si lascia crescere il glicine, in estate si creerà un riparo incredibilmente efficace contro il sole e la calura.

Ogni pianta ha i suoi vantaggi e i suoi limiti, basta conoscerli.

