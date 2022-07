L’Italia è un Paese che ci regala dei luoghi suggestivi, dalle bellezze uniche al Mondo. Tutte le Regioni, da nord a sud e isole comprese, offrono ai visitatori un patrimonio culturale e paesaggistico tutto da scoprire.

Sono tantissimi i turisti stranieri che ogni anno decidono di passare le vacanze nel nostro Paese. Attirati da spiagge da sogno, borghi misteriosi e poco conosciuti, città dall’inestimabile patrimonio culturale ed artistico. E per gli amanti degli spazi aperti e delle lunghe passeggiate, non dimentichiamo le bellezze della natura, dei parchi e delle montagne.

Insomma, in Italia non manca davvero nulla.

Viaggiare per la Penisola

Molti di noi sono attratti dai luoghi esotici, caldi e lontani. Ma ricordiamo che le spiagge, il mare e le località balneari italiane sono tra le più belle al Mondo. Luoghi così suggestivi che lasceranno senza parole tutti i visitatori.

Ad esempio, pensiamo alle isole di origine vulcanica della Sicilia, oppure ai paesini caratteristici della Costiera Amalfitana. Ma anche le calette del Salento sono luoghi davvero suggestivi.

Ci fermiamo qui, perché la lista delle bellezze che l’Italia offre è davvero molto lunga.

Si trova vicino Milano questa spiaggia dalle acqua turchesi immersa nella natura

Non tutti sanno che nel nostro Paese si possono trovare delle magnifiche spiagge bianche anche senza spostarci lungo la costa.

Andiamo in Emilia Romagna, ma non nelle famose località balneari affacciate sul mar Adriatico. In questa Regione tra città antiche, paesini tutti da scoprire e spiagge lunghissime, ci sono delle vallate davvero suggestive che nascondono luoghi unici al Mondo.

In Val Trebbia, ad un’ora circa da Milano ma sempre in Emilia Romagna, c’è una spiaggia bianca dalle acqua caraibiche. Parliamo della spiaggia della Chiesetta, immersa in una natura incontaminata. Un paradiso terrestre formato da acque turchesi e distese di sabbia. Una piscina naturale, che si deve assolutamente visitare.

Si trova vicino Milano questa spiaggia bellissima, che ci permetterà di passare delle ore in totale relax.

La spiaggia della Chiesetta si trova proprio ai piedi di un suggestivo borgo medioevale. Un piccolo paesino della provincia di Piacenza, arroccato su una roccia e dalla bellezza suggestiva e molto particolare.

Il borgo prende il nome di Brugnello, ha poco più di 10 abitanti, pochissime case ricavate nella roccia e una chiesa dalla facciata Barocca. Le piccole vie ben conservate e pulite, portano ad una terrazza dove poter ammirare una delle vallate più belle d’Italia.

