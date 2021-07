Molte persone si stanno preparando per le partenze estive, gli indecisi potranno risolvere i loro dubbi leggendo questo articolo.

Infatti, già in precedenza si era andati alla scoperta di magnifici luoghi d’Italia (consultare qui).

Oggi si volerà in Calabria per far scoprire al Lettore un luogo meraviglioso tra mare e leggenda, la Costa degli Achei.

Nell’Ionio cosentino si trova un luogo bellissimo che si sviluppa per circa settanta chilometri, tra Capo Trionto a Roseto Capo Spulico.

La Costa degli Achei è caratterizzata da lunghe spiagge sabbiose alternate a resti archeologici di una delle colonie più potenti della Magna Grecia in Calabria.

Si trova in Italia questa leggendaria spiaggia caraibica per godersi il mare lontano dalla massa

Il nome di questa costa prende origine da quello che fu lo sbarco degli Achei circa 2.700 anni fa.

Furono, infatti, loro a dare il nome al Monte Pollino che, con un’altezza di circa 2.000 metri, domina tutta la zona.

Gli Achei scelsero questo nome come tributo ad Apollo, per via della somiglianza al monte Olimpo, e nello stesso tempo fondarono Sybaris.

La Costa degli Achei è inserita in uno scenario ricco di natura rigogliosa tra due parchi nazionali: Pollino e Sila.

Il punto di partenza ideale per una visita in questa zona è Sibari, città affacciata sul mare perfetta per chi ama passare del tempo in spiaggia. Infatti a Sibari possiamo trovare circa otto km di spiaggia sabbiosa.

Sempre a Sibari si potranno visitare le rovine nel Parco archeologico a Cassano all’Ionio.

Da qui, poi, si potrà raggiungere Marina di Schiavonea, una lunga distesa di spiaggia libera frazione di Corigliano.

La spiaggia e il mare sono incantevoli e a misura di famiglia soprattutto nelle zone attrezzate.

Immersioni

Chi ama le immersioni, invece, dovrà spingersi a nord di Sibari verso la spiaggia di Amendolara.

Si tratta di un paradiso perfetto per chi vuole provare snorkeling o immersioni tra coralli, spugne giganti, cernie e aragoste.

La Secca di Amendolara ha una profondità di circa una ventina di metri sotto il livello del mare ed estesa per circa dodici miglia.

Per la sua estensione molto probabilmente corrisponde a un’antica isola sommersa.

Una leggenda narra che questa isola fosse stata l’Isola di Ogigia dove la ninfa Calipso stregò e trattenne Ulisse per ben sette anni.

Si è quindi scoperto che si trova in Italia questa leggendaria spiaggia caraibica per godersi il mare lontano dalla massa.