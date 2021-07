Per le vacanze d’estate 2021 possiamo scegliere se restare dentro i confini nazionali o allontanarci un po’. La nostra Redazione oggi vuole consigliare ai suoi Lettori un luogo dal fascino incredibile. Questa città, infatti, possiede tutto quello che possiamo cercare in vacanza: spiagge dorate, un po’ di storia e movida. Se siamo ancora alla ricerca del luogo perfetto per le vacanze, scopriamo insieme la bellezza di Albufeira.

Si trova a pochi passi dall’Italia questa città dalle spiagge incontaminate e favolose

Situata nel cuore dell’Algarve, Albufeira è una delle mete balneari più belle e famose del Portogallo. Ogni anno questa città attrae migliaia di turisti perché non solo possiede spiagge incantevoli, ma è anche un luogo ricco di storia.

Questa località è perfetta per chi cerca spiagge dorate e ampie nelle quali potersi rilassare senza trovarsi ammassati ad altri turisti. Le due spiagge più amate e conosciute sono Praia do Tunel e Praia dos Pescadores. Entrambe sono attrezzate e bagnate da acque cristalline.

Praia do Tunel prende il nome dal fatto che per accedervi bisogna attraversare un tunnel scavato nelle imponenti scogliere.

Praia dos Pescadores invece è la spiaggia preferita da chi ama praticare snorkeling e surf.

Non solo spiagge

Come dicevamo, Albufeira non ha solo spiagge meravigliose. Infatti essa è perfetta sia per una vacanza in famiglia, sia per un viaggio in coppia. Qui non mancano tante attività da fare durante il giorno e una vivace movida notturna.

Se cerchiamo la movida, consigliamo di concentrarci sulla zona di Avenida Sà Carneiro, anche detta “The Strip”. Questa è una strada lunga ben 2 chilometri, ampia e ricca di discoteche, locali e ristoranti.

Se siamo in compagnia della famiglia, possiamo recarci nelle belle spiagge attrezzate di Albufeira. In alternativa, possiamo scegliere i parchi divertimento e acquatici della città perfetti per intrattenere adulti e bambini.

Anche il centro storico di Albufeira merita una visita. Fino agli anni ’60 questa località è rimasta meta solo di turismo locale. Con il boom economico e la diffusione del turismo di massa, Albufeira è diventata meta di turisti da tutto il mondo.

Centro storico e porto

Qui possiamo ammirare i resti della Torre dell’Orologio che è parte del castello medievale di Albufeira. La torre, restaurata nella metà del XVIII secolo, resta tutt’ora il simbolo della città.

E infine, il porto turistico della città ci porta in uno scenario da cartolina: le case colorate rendono il paesaggio molto pittoresco. Qui possiamo cenare in ristoranti e locali lussuosi con la vista sul molo.

