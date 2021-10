Per chi sta decidendo di investire i propri risparmi, potrebbe essere utile leggere i nostri consigli. Pochi ne parlano chiaramente, ma molti sanno che attualmente un buon investimento potrebbe non esser più soltanto il caro vecchio “mattone”. La casa, infatti, è stata per decenni il principale obiettivo e, allo stesso tempo, il prediletto investimento degli italiani. Esistono però oggi varie tipologie di beni che possono accarezzare le fantasie di nuovi investitori o di quanti vogliono mettere a frutto i propri risparmi. E una di queste ricomprende le macchine d’epoca.

Fino a qualche anno fa, questo campo era la predilezione solo di intenditori, di addetti del settore, oltre che di piloti professionisti e non.

Ma ad oggi, tante persone comuni si stanno appassionando alle macchine del passato. Prima di scoprire perché la casa non è più il miglior investimento, può essere utile sapere innanzitutto quando un’auto può essere considerata “d’epoca”. Un’automobile, per la legge italiana, è c.d. d’epoca quando sono passati più di 30 anni dalla prima immatricolazione.

Per investire in questo settore è importante avere un discreto budget iniziale e una buona conoscenza del mercato. Molti lo sottovalutano ma ecco perché questo potrebbe essere un buon investimento da fare. Spesso chi decide di investire in questo settore, inizia con un legame affettivo con l’auto in questione perché, in alcuni casi, è ereditata da padri o nonni. Non tutti però conoscono il vero potenziale economico delle auto d’epoca. Si tratta di veri e propri gioielli che possono fare ottenere guadagni davvero interessanti.

Per chi non ha la fortuna di avere già in garage un’auto di questo tipo, è possibile acquistarne una.

Esistono molti canali grazie ai quali si possono conoscere venditori e acquirenti.

Il più diffuso è senz’altro la partecipazione ai raduni, ma esistono anche mostre, gare ed eventi che vengono organizzati ogni anno in tante città italiane e non solo. Il campo delle auto del passato affascina sempre più sia grandi che piccoli.

Questo grazie anche ai mezzi di comunicazione e social media che agevolano il reperimento e lo scambio di informazioni. E ciò ha avuto un effetto notevole su tutto il comparto di auto d’epoca. Infatti le attenzioni degli appassionati non sono soltanto rivolte a quelle tipologie di auto storiche e di lusso, collocate nell’olimpo delle autovetture, ma anche su macchine rivalutate e apprezzate solo nel tempo. Il risultato dell’investimento dipenderà da quanto si è disposti ad investire, per cui più si investe, più è probabile guadagnare di più. Ma ciò non deve scoraggiare il piccolo investitore appassionato, perché anche chi ha un limitato gruzzolo di denaro potrebbe concludere buoni affari.

Un esempio è la Fiat 500, la piccola italiana più famosa al Mondo che, fino a qualche tempo fa trascurata e poco considerata, oggi potrebbe rivelarsi un ottimo investimento. Infatti, il mercato dell’auto in questione, nell’ultimo decennio, ha subito un incremento dal 40 al 60% del suo valore. Ma sono tante le auto che sono state apprezzate e, quindi, rivalutate. Diffusi sono ormai i programmi televisivi che si dedicano alle macchine d’epoca. Ed è sempre più semplice imbattersi in interi canali dedicati all’investimento delle auto d’epoca, partendo dal restauro fino ad arrivare all’acquisto e vendita. Grazie alla crescente attenzione posta, questo settore potrebbe garantire in futuro sempre più entusiasmanti investimenti. Quindi, rispolverare la vecchia auto del nonno potrebbe rivelarsi un buon affare.