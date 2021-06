Dopo la pausa forzata hanno riaperto le sale cinematografiche e la proposta di film per l’estate non potrebbe essere più varia. Nonostante la pandemia da Sars-Cov-2 il cinema è riuscito ad andare avanti e a produrre qualcosa di bello che possa piacere a tutti i palati. La prima settimana di luglio è quella che apre alla stagione estiva e porta più novità di tutte.

Tutti hanno passato mesi chiusi in casa “scoprendo” lo streaming e guardando molti film e serie Tv, ma è bello e piacevole anche sapere che si torna finalmente al cinema con questi film da non perdere in estate.

Dal 28 giugno al 4 luglio saranno ben sedici i film in uscita, sia al cinema che sulle piattaforme di streaming. La Redazione di ProiezionidiBorsa li ha raccolti in questa comoda guida alla visione, per aiutare i Lettori a scegliere al meglio.

Si torna finalmente al cinema con questi film da non perdere in estate. Per tutti i gusti

Il primo film in uscita il 1 luglio è “La terra dei figli”, tratto dall’omonimo romanzo grafico di Gianni “Gipi” Pacinotti. Una storia di formazione ambientata in un futuro distopico, nel quale un giovane adolescente solo cerca di ritagliarsi il suo posto.

Per gli amanti degli “anime”, c’è poi “Evangelion: Death (True) – The End of Evangelion”. Chi preferisce invece i thriller troverà in “Songbird” un esperimento ispirato alla pandemia da Covid-19: cosa succederebbe se il virus mutasse ulteriormente e il Mondo si ritrovasse ancora in lockdown nel 2023?

C’è poi il documentario “La grande staffetta” e il film biografico “Dream horse”.

Esorcizzare il Covid

Gli amanti dei film d’azione troveranno pane per i loro denti con “Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Missione Cairo”, una parodia di James Bond dai toni più leggeri che si ispira alle classiche spy story anni Cinquanta. Ci sono poi anche il meno leggero “Shock Wave 2” e “Io sono nessuno”, interpretato da Bob Odenkirk – il “Saul Goodman” di “Breaking Bad”.

Passando al genere drammatico, questi i film da non perdere. “Madre”, “Better Days”, “Mi chiedo quando ti mancherò” e “The Wheel of Fortune and Fantasy” sono sicuramente sulla lista.

Infine, le commedie per tutta la famiglia: “Boys”, “I Weirdo” e “State a casa”, classica commedia sull’incomunicabilità, la solitudine e lo scorrere del tempo.

Infine, per i bambini, c’è “Peter Rabbit 2 – Un birbante in fuga”. Davvero tantissime scelte!