Nell’ultimo anno sono cambiate le nostre abitudini di vita quotidiana e anche il modo di gestire il nostro tempo libero. Il lockdown e le restrizioni sugli spostamenti hanno fatto crollare il settore del turismo che per quanto riguarda il nostro Paese, rappresenta una percentuale a doppia cifra del Prodotto Interno Lordo.

Il 18 febbraio 2021 a 0,756, il nostro Ufficio Studi ha inserito il titolo nella propria Lista delle raccomandazioni con target a 2 euro. Da quel momento ad oggi, i prezzi sono saliti in due mesi circa del 64,02%. Cosa attendere da ora in poi, dopo le nuove disposizioni Covid in materia di spostamenti?

Ecco l’odierna raccomandazione: si torna a fare viaggi e ora Sostravel.com potrebbe volare, alziamo il target a 2,50 euro per azione.

Il titolo (MIL:SOS) ha chiuso la giornata di contrattazione del 26 aprile a 1,23 in rialzo dell’0,82% rispetto alla seduta precedente.

Da inizio anno, le quotazioni hanno segnato il minimo a 0,69 ed il massimo a 1,44. Dove sono dirette i prezzi da ora in poi?

La società che capitalizza in Borsa circa 7,6 milioni di euro, attraverso un APP offre informazioni su voli e servizi collegati al settore dei viaggi.

Analisi sommaria di bilancio

Le entrate sono diminuite dell’80% nell’ultimo anno ma si prevede che da ora in poi i ricavi cresceranno del 42,37% all’anno.

Le raccomandazioni degli altri analisti (un solo giudizio), stimano un fair value a 1 euro per azione e quindi reputano i prezzi attuali sopravvalutati. I nostri calcoli invece, attualizzando i flussi di cassa futuri, portano ad un prezzo obiettivo di 2,5 euro per azione. Abbiamo alzato il target dal precedente 2 euro per azione.

Si torna a fare viaggi e ora Sostravel.com potrebbe volare, alziamo il target a 2,50 euro per azione

Il nostro giudizio rimane sempre Strong Buy Long term ma raccomandiamo di avere un approccio da cassettista, ovvero comprare e mantenere per lungo termine.

Per chi ha comprato il titolo come da nostre precedenti indicazioni, alzare lo stop loss/profit a 0,97. Primo supporto di breve a 1,20. Obiettivo primo da raggiungere in 1/3 mesi in area 1,58 e poi 1,80. Per chi volesse comprare il titolo a mercato può attenersi agli stessi livelli operativi.

Come al solito si procederà per step.