Si tenta il rimbalzo sui mercati in un trend di brevissimo al ribasso ma di lungo saldamente al rialzo. Domani si capiranno le reali intenzioni

Da questo lunedì in apertura le posizioni Long sui mercati azionari europei sono Flat mentre quelli americani si muovono in ordine sparso. Brutto segnale comunque dal Nasdaq C. che solitamente tende ad anticipare la futura direzione di Wall Street. Cosa possiamo dire dell’odierna giornata di contrattazione?

Si tenta il rimbalzo sui mercati in un trend di brevissimo al ribasso ma di lungo saldamente al rialzo.

Cosa attendere da ora in poi?

Domani si capiranno le reali intenzioni. Solitamente il mercoledì è un giorno direzionale, anzi è quello dove il range minimo massimo presenta maggiore ampiezza.

Procediamo per gradi.

Alle ore 15:52 della giornata di contrattazione del 23 novembre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

16.042

Eurostoxx Future

4.321,5

Ftse Mib Future

27.195

S&P 500 Index

4.698,98.

La previsione annuale proietta ribassi per qualche settimana

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al giorno 19 novembre.



Come avevamo preventivato la settimana si sarebbe presentata molto difficile da decifrare. Quale opinione dopo la giornata odierna? Si tenta il rimbalzo sui mercati in un trend di brevissimo al ribasso ma di lungo saldamente al rialzo. Infatti, la situazione continua a rimanere incerta e si dovrà procedere day by day.

Ecco la mappa dei prezzi per definire con elevate probabilità la futura direzione dei prezzi

Dax Future

Tendenza ribassista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 16.199. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 15.977.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.399. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.252.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 27.695. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 26.825.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.744. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.595.

Quale strategia di trading mantenere e come portare gli eventi a proprio vantaggio?

Dopo aver chiuso le operazioni in guadagno su Dax, Eurostoxx e Ftse Mib, con percentuali fra il 5 e il 7%, ora si attendono sviluppi a bordo campo. Sui mercati americani domani in apertura si chiuderà anche il Long sullo S&P 500 e si rimarrà Flat anche su tutti i principali indici di Wall Street.

Come si potrebbe presentare la giornata di contrattazione di domani?

Le probabilità sono elevate per apertura sui massimi e chiusura sui minimi.