Col ritorno del caldo, torneremo a fare i conti anche con una maggiore delicatezza degli alimenti. Il frigorifero tornerà a essere l’elettrodomestico più importante della cucina, spodestando il forno dal trono. Dovremo stare però molto attenti alla conservazione degli alimenti, soprattutto freschi e freschissimi, a rischio deperibilità per l’aumento delle temperature. Proprio in questi termini, ricordiamo che è bene fare scorte di cibo quando è in offerta, ma stando attenti a quelli delicati, come frutta, verdura, carne, pesce e latticini. Accumulare troppe scorte in frigorifero potrebbe invece causarci la perdita di denaro, ritrovandoci a buttare via alimenti scaduti o marciti. Di conseguenza rischiando di ritrovarci con un frigorifero che puzza.

Ma proprio per andare incontro all’estate senza questi rischi, andiamo a vedere un piccolo segreto per mantenere profumato il nostro frigorifero. Si stanno chiedendo tutti il segreto per profumare il frigorifero, ma il sistema è più semplice e vicino di quanto si possa immaginare.

Né aceto e nemmeno limone

Le nostre nonne ci consigliavano di affrontare la profumazione quotidiana dei frigoriferi affettando un limone e lasciandolo all’interno. Un buon sistema naturale per mantenere il profumo e scacciare i cattivi odori. Così come potrebbe essere con un bicchierino di aceto di vino. Ma ci sono alcune colture non mediterranee, che utilizzano altri sistemi naturali per prevenire la puzza degli alimenti in arrivo dal frigorifero. Uno di questi, e pochi lo conoscono, è quello di lasciare una tazza di caffè aperta all’interno del frigo. L’aroma sprigionato dalla nostra bevanda nazionale si occuperà di assorbire anche gli altri odori. E, sembra strano, ma questo sistema è molto in voga in tantissimi paesi europei e un po’ meno nella patria del caffè.

Si stanno chiedendo tutti il segreto per profumare il frigorifero con questo alimento che non è il limone e nemmeno l’aceto ma una vera e propria sorpresa

Gli americani sono dei veri e propri appassionati del tubero più famoso del Mondo: la patata. Coinvolti in questa passione dalle centinaia di migliaia di irlandesi immigrati, che non hanno fatto altro che esportare negli Stati Uniti il loro alimento nazionale. Proprio la patata potrebbe essere la protagonista del buon profumo del nostro frigorifero. Ricordiamoci di sbucciarla, posizionarla sui vari ripiani, ma sostituirla a metà settimana. Non dimentichiamo nemmeno l’approfondimento finale con il suggerimento delle patate viola.

Approfondimento

Se al supermercato vedi le patate viola, comprale subito e scopri con noi il perché