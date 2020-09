Il mese di settembre passerà alla storia come il mese durante il quale le cinque azioni (Facebook, Amazon, Apple, Microsoft e Google) che maggiormente hanno contribuito all’ascesa dei mercati azionari americani hanno subito la peggior perdita di sempre. Se si sta per chiudere il peggior mese di sempre per le 5 principali azioni americane: bufera in arrivo sui mercati azionari?

Durante il mese di settembre, che non è ancora concluso, queste cinque azioni hanno perso 817 miliardi di dollari di capitalizzazione. Un valore enorme se si pensa che al secondo posto della classifica dei mesi peggiori si colloca ottobre 2018, quando furono bruciati 425 miliardi di dollari di capitalizzazione.

Durante il mese di settembre Apple, la più grande azienda americana per valore di mercato, ha finora perso circa 322 miliardi di dollari del suo valore. Quesat perdita rappresenta, a meno di prodigiosi recuperi nelle ultime sedute, la sua contrazione più consistente nella storia dell’azienda. Va, però, ricordato che dai minimi di marzo la società ha aggiunto 934 miliardi di dollari alla sua capitalizzazione di mercato.

In totale, Facebook, Apple, Amazon, Microsoft e Google hanno contribuito con 2.600 miliardi di dollari alla progressione degli indici americani.

Si sta per chiudere il peggior mese di sempre per le 5 principali azioni americane: bufera in arrivo sui mercati azionari? Quale futuro per i 5 big della Borsa americana?

Qui di seguito per ciascun titolo abbiamo riportato la proiezione in corso sul time frame mensile. Ovviamente tutte le proiezione sono al rialzo e il mese di settembre sta facendo avvicinare le quotazioni a supporti chiave di lungo periodo che, se rotti al ribasso, farebbero invertire la tendenza in corso. Quanto scritto vale per tutti tranne che per Google. Qualora il mese di settembre chiudesse su questi livelli, infatti, le quotazioni romperebbero un supporto chiave di lungo periodo e la tendenza in corso girerebbe al ribasso. Prestare, quindi, molta attenzione a quanto succederà alla chiusura del 30 settembre.

